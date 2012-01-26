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Dünya

Avustralya Başbakanı Aborjinlerin saldırısına uğradı

Avustralya Başbakanı Julia Gillard, muhalefet lideri Tony Abbott'la birlikte bir restoranda...

26 Ocak 2012 02:00

T24 - Avustralya Başbakanı Julia Gillard, muhalefet lideri Tony Abbott'la birlikte bir restoranda öfkeli Aborjinlerin saldırısına uğradı. Mahsur kalan Başbakan Gillard 20 dakika sonra polis tarafından kaçırıldı ama ayakkabısını geride bırakmak zorunda kaldı.



Avustralya Başbakanı Julia Gillard, muhalefet lideri Tony Abbott'la birlikte bir restoranda öfkeli Aborjinlerin saldırısına uğradı.

Avustralya Başbakanı Julia Gillard ve muhalefet lideri Tony Abbortt başkent Canberra'da Avustralya Günü etkinlikleri çerçevesinde eski parlamento binası yakınındaki Lobby Restoran'ta acil yardım kuruluşları temsilcilerine madalya veriyordu. Oldukça sakin geçen törende beklenmedik bir gelişme oldu.

Avustralya yerli halkı Aborjinlere mensup 200 kadar gösterici restoranı basarak başbakan ve muhalefet lideri aleyhine sloganlar atmaya başladı.



"Utanın" ve "ırkçı" sloganları arasında restorana girmeye çalışan göstericileri polis uzaklaştırmakta zorlanınca çare Başbakan Gilllard'ı olay yerinde kaçırılmakta bulundu.

Polis kalkanı korumasında Başbakan Julia Gillard, korumaları tarafından olay yerinden kaçırılırken ayağındaki ayakkabısı düştü. Büyük bir panik yaşayan başbakan, ayakkabısının geride kalmasına aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Yaklaşık 20 dakika restoranda protestocuların tacizine maruz kalan Başbakan Julia Gillard ve muhalefet lideri Abott, polis tarafından güvenli bir yere götürüldü.


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