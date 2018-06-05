T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avustralya bankasına rekor para cezası

Ülkenin en büyük bankası olan CBA, 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmemekle suçlanıyor

05 Haziran 2018 04:33

Avustralya'da Commonwealth Bankası'na (CBA) 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmediği gerekçesiyle 600 milyon ABD doları ceza verileceği bildirildi.

Mali İstihbarat Ajansı'ndan (AUSTRAC)  yapılan açıklamada, bankanın şüpheli mevduat, transfer ve hesapların yetkililere  bildirilmesinde başarısız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, CBA'nın para aklamanın ve terörizme finansal desteğin  önlenmesini ön gören yasalarla ilgili hatalarını kabul etmesiyle açılan davanın  sonucunda yaklaşık 600 milyon ABD doları para cezası ödeyeceği bildirildi.

AUSTRAC'ın hazırladığı raporun mahkeme tarafından onaylanmasıyla ceza  resmileşecek.

Ülkenin en büyük bankası olan CBA, 2012-2015 yılları arasında yapılan  53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmemekle suçlanıyor.

Bu cezanın Avustralya tarihinde bir kuruma verilmiş en büyük ceza olacağı belirtiliyor.

ETİKETLER

Commonwealth Bankavusturyabankaceza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24