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BBC Türkçe

Avustralya: Akubra şapkalarının zorbalığa maruz kalan çocuk reklam yüzü intihar etti

Avustralya, ünlü şapka markası Akubra'nın reklam yüzü olarak henüz sekiz yaşındayken ün kazanan Amy Everett'in intiharı sonrası, şoku atlatmaya çalışıyor. Amy'nin babası, zorbalığa maruz kalan 14 yaşındaki kızlarının cenazesine "zorbalıkla üstün oldukları

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'nın simge şapka markası Akubra'nın yüzü olan 14 yaşındaki Amy "Dolly" Everett'in internette uğradığı sataşma ve zorbalıklar nedeniyle yaşamına son vermesi, ülkede şok etkisi yarattı.

Sekiz yaşındayken ünlü Akubra şapkalarının reklam yüzü olan "Dolly" lakaplı Amy'nin babası Tick Everett kızının "bu dünyadaki kötülüklerden" kurtulmak istediğini ve yaşamına son verdiğini söyledi.

Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada Everett, her türlü tehdit ve zorbalığa karşı ses çıkarılması çağrısında bulunurken, kızının yaşadığı saldırıların niteliğine ilişkinse ayrıntı vermedi.

Avustralya'da geçen yıl 5 çocuktan birinin zorbalığa maruz kaldığı belirtiliyor.

Çarşamba günü Everett ailesinin basınla paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eğer bir şekilde söylediklerinin şaka olduğunu ya da taciz ve zorbalıkla başkalarından daha üstün olabildiklerini düşünen o insanlar bu yazıyı okuyorlarsa, lütfen cenaze törenimize gelsinler ve nasıl bir yıkım yarattıklarını görsünler."

Kızlarının "nazik, sevgi dolu ve güzel" bir ruha sahip olduğunu söyleyen aile, Amy'nin yaptığı "Sesin titrese de konuş" sözlerinin yazılı olduğu resmi de basınla paylaştı.

Aile, "Bu güçlü mesaj, güzel meleğimizin nasıl karanlık ve korkunç bir yere sürüklendiğini de açıklıyor" dedi.

Avustralya'nın ikon markası Akubra ise Facebook'tan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zorbalığın hiçbir çeşidi kabul edilemez. Bu gibi davranışlara rastladığımızda insanların haklarını savunup savunmayacağımız da bize bağlı. Dolly içimizden birinin kızı, kardeşi ya da arkadaşı da olabilirdi."

"İyi bir arkadaş olun ve yakınlarınıza ne yaşadıklarını sorun."

Avustralya'nın Ulusal Zorbalıkla Mücadele Merkezi (NCAB) geçtiğimiz on yılda ortalama zorbalık oranlarının düşüşe geçtiğini ancak siber zorbalığın keskin bir artışta olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, internet ortamındaki siber zorbalığın 7 gün 24 saat durmadan devam ettiğini, bu yönüyle de diğer zorbalık türlerinden ayrıldığını belirtiyor.

İnternette sıklıkla isimsiz hesapların kullanılıyor olmasının, insanların "kurbanlarla empati kurmasını" zorlaştırdığı vurgulanıyor.

NCAB'ye göre, gençler zorbalığa maruz kaldıklarında, çağrı merkezi ve benzer hizmetler üzerinden yaşadıklarını ihbar etmeye çekiniyor. Bunun nedeni de, yardım istediklerinde durumun daha da çekilemez bir hal alacağını düşünmeleri.

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