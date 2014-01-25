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Spor
Deutsche Welle

Avustralya Açık’ta zafer Li Na’nın

Çinli raket Lİ Na, Melbourne’daki tek kadınlar finalinde Slovak Dominika Cibulkova’yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

25 Ocak 2014 16:12


Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta zafer Çinli Li Na’nın oldu. Dünya 4 numarası böylece kariyerinde ikinci Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Li Na 2011’de Fransa Açık’ta da şampiyon olmuştu.

31 yaşındaki tenisçi, dünya sıralamasında 20’nci sırada yer alan rakibi Slovak Dominika Cibulkovayı 1 saat 37 dakika süren maç sonunda 7-6 ve 6-0’lık setlerle 2-0 yendi.

Avustralya'da 2011 ve 2013'te oynadığı final mücadelelerinde korttan iki kez yenik ayrılan Li Na bu kez mutlu sona ulaştı. Çinli raket karşılaşma sonrası “İki kez çok yaklaşmıştım. Sonunda zafere ulaştığım için çok sevinçliyim. Buradaki şampiyona benim kesinlikle favori Grand Slam turnuvam ” diye konuştu. Li Na bu başarısıyla 1,93 milyon euroluk ödülün sahibi olurken, dünya sıralamasında da 3 numaraya yükseldi.

Dominika Cibulkova da yaklaşık 1 milyon euronun sahibi oldu. 24 yaşındaki raket bir Grand Slam turnuvasında final oynayan ilk Slovak olurken dünya sıralamasında da 24 numaradan 13 numaraya kadar yükseldi.

Tek erkekler finali Pazar günü (26 Ocak) dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile dünya 8 numarası İsviçreli Stanislas Wawrinka arasında oynanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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