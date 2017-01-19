Avustralya Açık’ta sürpriz: Djokovic elendi

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın ikinci turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Tek erkeklerde dünya 117 numarası Denis Istomin, ikinci turda şampiyonanın favorilerinden Novak Djokovic'i beş set sonunda mağlup etti. Güçlü rakibini 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenen Özbek raket adını 3. tura yazdırdı. Istomin "Kariyerimin en önemli galibiyeti. Novak için üzgünüm ama bugün çok iyi bir oyun çıkardım” dedi. Daha önce Djokovic karşısında oynadığı beş maçı da kaybeden 30 yaşındaki Istomin galibiyeti hakkında "Benim için de sürpriz oldu” diye konuştu.

Beklenenden oldukça kötü bir oyun çıkaran ve çok fazla hata yapan Sırp raket Djokovic son olarak bir Grand Slam turnuvasına ikinci turda 2008'de Wimbledon'da veda etmişti. "Denis'i tebrik ederim. Galibiyeti hak etti. Bugün maçın kader anlarında iyi olan taraftı. Son topa kadar elimden geleni yaptım” diye konuşan Djokovic aslında Melbourne'e 7. şampiyonluk hedefiyle gelmişti. Böylece kazanma rekoruna tek başına sahip olmak istiyordu. Avustralyalı Roy Emerson Melbourne'de 1961-1967 yılları arasında Djokovic gibi 6 şampiyonluk başarısı yaşadı.

Williams zorlanmadı

Djokovic'in aksine tek kadınlarda dünya 1 numarası Serena Williams bir üst tura çıkarken zorlanmadı. Geçen yılın finalisti, Çek rakibi Lucie Safarova'yı 86 dakika sonunda 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçti ve adını 3. tura yazdırdı. Williams geçen yılki finali Alman Angelique Kerber'e kaybetmişti. Tenis'in süper yıldızı, Avustralya'da 23. Grand Slam zaferine ulaşıp, efsane raket Steffi Graf'ı geride bırakma hedefinde.

Kohlschreiber ve Zverev 3. turda

Tek erkeklerde Alman raketlerden Philipp Kohlscreiber Amerikalı rakibi Donald Young'ı rahat bir oyundan sonra 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle yendi. Dünya 32 numarası, üçüncü turda cumartesi günü dünya 6 numarası Fransız Gael Monfils ile karşılaşacak. Monfils ikinci turda Ukraynalı Alexander Dolgopolow'u saf dışı bıraktı.

Kohlschreiber'in yanı sıra bir başka Alman tenisçi Alexander Zverev de 3. tura yükseldi. Dünya 24 numarası, ABD'li rakibi Frances Tiafoe'yi 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle yendi. 19 yaşındaki raket 3. turda İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak. Nadal da ikinci turda eski finalistlerden Kıbrıslı Marcos Baghdatis'i 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle eledi.

Kadınlarda Alman Petkovic veda etti

Alman kadın raket Andrea Petkovic için bu yılki Avustralya Açık ikinci turda sona erdi. Petkovic, Dünya 16'ncısı Çek Barbora Strycova'ya 0-6, 5-7'lik setlerle elendi.

Turnuvaya başlayan 7 Alman kadın raketten sadece son şampiyon Angelique Kerber ve eleme turundan gelen Mona Barthel yoluna devam ediyor.

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DW/dpa/SID, UÇ/BÖ