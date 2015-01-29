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Spor

Avustralya Açık'ta erkeklerde ilk finalist Andy Murray

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Andy Murray, 7 numaralı Tomas Berdych'i 3-1 yenerek finale yükseldi

29 Ocak 2015 18:49

Teniste sezonun ilk "grand slam"i olan Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Andy Murray, 7 numaralı Tomas Berdych'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününün teklerdeki son maçında, Büyük Britanyalı Andy Murray ile Çek Tomas Berdych, finale çıkmak için mücadele etti.

İki tenisçi arasında başa baş bir mücadeleye sahne olan ilk set, "tie break"e gitti. "Tie break"te rakibine 8-6 üstünlük kuran Berdych, 76 dakika süren ilk sette galip gelerek maçta 1-0 öne geçti. Murray, ikinci setle kortun tek hakimi haline gelerek, fazla basit hata yapan rakibine 6-0'lık üstünlük sağladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Etkili performansını 3. sette de sürdüren Büyük Britanyalı Murray, bu seti 6-3 ile hanesine yazdırarak 2-1 öne geçmeyi başardı. Rakibine karşı üstünlüğünü kabul ettiren Murray, 4. seti 7-5, 3 saat 26 dakika süren maçı da 3-1 kazanarak Avustralya Açık'ta 4. kez finale kaldı.

 

Finalin ikinci ismi ya Djokovic ya Wawrinka

 

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stanislas Wawrinka arasında oynanacak yarı final maçının galibi, finalde Murray'nin rakibi olacak.

 

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