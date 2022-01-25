Avustralya Açık, tepkiler üzerine "Peng Shuai nerede?" tişörtlerine yönelik yasağı kaldırdı

Tenis turnuvası Avustralya açık, etkinliğe katılanların Çin'de bir siyasetçi hakkında taciz suçlamasında bulunduktan bir süre sonra kendisinden haber alınamayan kadın tenisçi Peng Shuai'nin nerede olduğu sorusunun yer aldığı tişörtlerin giyilmesine yönelik yasağı kaldırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen hafta Avustralya Açık'ta izleyicilerden Peng Shuai'ye atıfta bulunan tişörtleri çıkartmaları istenmişti. Turnuva güvenliği "Peng Shuai nerede" yazan bir kartona da el koymuştu.

Konunun gündeme getirilmesi üzerine çok sayıda aktivist, Avustralya Açık'a baskıda bulundu. Başka tenis yıldızları da Avustralya Açık'ın bu adımını eleştitrdi.

Avustralya Savunma Bakanı, Peng Shuai'yle ilgili mesaj vermenin yanlış olmayacağını, siyasi değili bir insan hakları meselesi olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Çin'in en başarılı tenisçilerinden Shuai Peng'in, eski başbakan yardımcısı Gaoli Zhang hakkında yaptığı cinsel saldırı iddiasıyla ilgili paylaşım kısa süre sonra silindi. Peng paylaşımı ülkede kullanılan sosyal medya programı Weibo üzerinden, 2 Kasım'da yapmıştı.

Shuai Peng hakkında haber alınamaması hem tenis camiasında hem de uluslararası kamuoyunda endişeye neden olmuştu. Sporun yıldız isimleri ve bazı hükümetler, Çinli otoritelere seslenerek Shuai Peng'in güvende olduğu hakkında kanıt istemişti.