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Spor

Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Caroline Wozniacki

İSTANBUL, (DHA) Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ile 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep karşı karşıya geldi

27 Ocak 2018 17:40

İSTANBUL, (DHA)

Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık\'ın tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ile 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep karşı karşıya geldi. Rakibi Halep\'i 7-6, 3-6 ve 6-4\'lük setlerle 2-1 mağlup eden Caroline Wozniacki, Avustralya Açık tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Danimarkalı tenisçi bu şampiyonluğuyla kariyerindeki ilk grand slam zaferine de ulaşmış oldu.
Melbourne Park\'ta oynanan maçta ilk seti tie-break sonucunda 7-6 Wozniacki kazandı. 2\'nci sette maça ağırlığını koyan Simona Halep, Wozniacki\'ye karşı üstünlük kurarak seti 6-3 kazandı ve setlerde durumu 1-1\'e getirdi.
Maçın final seti ise büyük bir heyecana sahne oldu. Setin 7\'nci oyununda rakibinin servisini kırarak maçta ilk defa öne geçen Halep\'e Wozniacki\'nin yanıtı gecikmedi. Danimarkalı tenisçi 8\'inci oyunda Halep\'in servisini kırarak durumu yeniden eşitledi. Kendi servis oyununda hata yapmayan Wozniacki, 9\'uncu oyunu kazanarak yeniden öne geçmeyi başardı. Final setinin 10\'uncu oyununda servis kırarak gülen taraf olan Caroline Wozniacki, Simona Halep\'i 7-6, 3-6 ve 6-4\'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam şampiyonluğuna ulaştı.
 

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