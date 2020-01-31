Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinin adı belli oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-1 yenerek finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile karşılaşacak isim, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4'e kalan Thiem ile Zverev arasındaki maçla belirlendi.

26 yaşındaki Thiem, yağmur nedeniyle ilk setin yarısından itibaren çatısı kapanan kortta oynanan karşılaşmayı, 3-1 (3-6, 6-4, 7-6, 7-6) kazandı.

Son 2 yıldır Fransa Açık'ta final oynayan Avusturyalı tenisçi, Avustralya Açık'ta ilk kez adını finale yazdırdı.

Dünya 2 numarası Djokovic, yarı finalde dünya 3 numarası İsviçreli Roger Federer ile karşılaşmıştı. İki raketi 50. kez karşı karşıya getiren ve 2 saat 18 dakika süren mücadeleyi Djokovic 3-0 kazanmıştı.

7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile Thiem arasındaki final, 2 Şubat Pazar günü TSİ 11.30'da oynanacak.