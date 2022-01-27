Avustralya Açık'ta kadınlar finalinin adı belli oldu

Avusturalya Açık'ta Danielle Collins, Iga Swiatek'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek finalde Ashleigh Barty'nin rakibi oldu.

Sezonun ilk grand slami olan Avustralya Açık’ta kadınlar finali belli oldu. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Ash Barty ile 27 numaralı seribaşı Danielle Collins şampiyonluk için karşılaşacak.

Cumartesi TSİ 11.30’da Melbourne’deki Rod Laver Arena’da oynanacak finalin sonunda iki raketten biri kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaşmış olacak.

Barty, set vermeden finalde

Günün ilk yarı final maçında kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty, dünya 51 numarası ABD’li Madison Keys’i 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek ülkesinde ilk kez finale yükseldi.

Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık’ın ilk Avustralyalı şampiyonu olmak istiyor. Sezonun ilk grand slaminde şampiyon olan son Avustralyalı raket Christine O’Neil.

Kariyerinde tek grand slam şampiyonluğu olan O’Neil, o zaferi de 1978 yılında Avustralya Açık finalinde ABD’li Betsy Nagelsen’i 2-0 yenerek yaşamıştı.

Collins ilk kez finalde

2019 yılında Avustralya Açık’ta yarı final oynayan ABD’li Danielle Collins, Iga Swiatek’e maç boyuna şans vermedi. 6-4 ve 6-1’lik setlerle Polonyalı rakibini geçen Collins kariyerinin ilk grand slam finaline çıkma başarısı gösterdi.