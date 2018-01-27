Avustralya Açık Şampiyonu: Caroline Wozniacki

Simona Halep'i muhteşem bir maç sonunda mağlup eden Caroline Wozniacki, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmasının yanı sıra yeniden dünya 1 numarası oldu.

Avustralya Açık’ta dünya 1 ve 2 numaralarını karşı karşıya getiren tek kadınlar finalinde Caroline Wozniacki, rakibi Simona Halep’i 7-6, 3-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan 2 numaralı seribaşı Wozniacki, Rumen rakibinin servisini kırarak açılış setinde 3-0’lık üstünlüğü yakaladı. Ancak daha sonra ritmini bulan dünya 1 numarası Halep, Wozniacki’nin set için servis kullandığı dokuzuncu oyunu kazanarak durumu eşitledi ve ilk setin galibini belirlemek için tie-break’e gidildi. Bu noktada bir kez daha oyuna ağırlığını koyan Wozniacki, 7-2’lik tie-break skoruyla setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci sette Halep'in servis kullandığı üçüncü oyuna büyük bir baskı kuran Wozniacki, dört kez servis kırma şansı elde etse de bu fırsatları değerlendiremedi. Çekişmeli geçen setin beşinci oyunundan sonra sağlık molası alan Halep, ayak bileğinde hissettiği ağrıya karşın sekizinci oyunda servis kırmayı başardı. Bir sonraki servis oyununu zor da olsa kazanan dünya 1 numarası, 6-3’lük sonuçla ikinci seti kazandı ve maça eşitliği getirdi.

Şampiyonu belirleyecek final seti, iki tenisçinin karşılıklı servis kırdığı oyunlarla geçti. Setin dokuzuncu oyununda kendi servislerine tutunan ve durumu 5-4’e getiren Wozniacki, şampiyonluk için servis karşıladığı bir sonraki oyunda ilk servis kırma şansını değerlendirmeyi başardı ve 2 saat 50 dakika sonunda maça nokta koydu.

Maçın istatistiklerinde en dikkat çekici fark, basit hata sayılarında gözlendi. Halep’in 47 basit hata yaptığı mücadeleyi Wozniacki 28 basit hatayla tamamladı.

Kariyerinde çıktığı üçüncü Grand Slam finalinde ilk şampiyonluğunu elde eden 27 yaşındaki Caroline Wozniacki, ayrıca Simona Halep’i WTA Klasmanı’nın liderlik koltuğundan indirerek 2012 yılından sonra yeniden dünya 1 numarası oldu.(Eurosport)