T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Avustralya: Aborjinlerin hakları için 5 bin 580 kilometre yürüdü

Clinton Pryor, Avustralya'yı bir baştan bir başa yürüyor. Toplam 5 bin 589 kilometre yürüyen Pryor, asimilasyona uğradığı ve haklarının ellerinden alındığını söylediği kıtanın yerli halkı Aborjinlerin haklarının iade edilmesini istiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Clinton Pryor, Avustralya'yı bir baştan bir başa yürüyor.

Toplam 5 bin 589 kilometre yürüyen Pryor, asimilasyona uğradığı ve haklarının ellerinden alındığını söylediği kıtanın yerli halkı Aborjinlerin haklarının iade edilmesini istiyor.

En batıdaki Perth'ten Sydney'ye kadar birçok yerde miting düzenleyerek yürüyen aktivist, daha sonra başkent Canberra'ya geçerek, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile görüşmeyi planlıyor.

İngiltere'nin 1788'te sömürgeleştirdiği Avustralya'daki yerli halk Aborjinler yıllarca asimilasyona uğradı.

Bugün adadaki 21 milyon nüfusun sadece 470 bini yerlilerden oluşuyor. Yerlilerin çocuk ölümleri, intihar, hapse girme oranı ülke çapında en yüksek düzeylerde.

Avustralya, kıtanın yerlileri olan Aborjinlere yönelik 19'uncu yüzyıldan 1960'lara dek süren asimilasyon nedeniyle 2008'de özür diledi.

O dönemin İşçi Partili Başbakanı Kevin Rudd'un girişimiyle 'özür kararnamesi' kabul edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Clinton Pryor AvustralyaToplamPryorAborjinlerinPryor AvustralyaPerth SydneyCanberraAvustralya Başbakanı Malcolm TurnbullAvustralyaAborjinlerYerlilerinAborjinlerePartili Başbakanı Kevin Rudd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24