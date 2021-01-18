Avustralya, 2022'ye kadar uluslararası seyahatlere kapısını kapatabilir

Avustralya hükümeti, 2021 yılında nüfusun büyük bir bölümü aşılansa bile sınırlarını açmayabileceği açıklandı. Avustralya Sağlık Bakanı Brendan Murphy, "Avustralya nüfusunun çoğu Koronavirüs'e karşı aşılanmış olsa bile bu yıl yabancı yolculara karşı sınır kapılarımızı açmayı beklemiyoruz" dedi.

Murphy, ABC'ye yaptığı açıklamada sınırların bu yıl yeniden açılıp açılmayacağı sorusuna "Bu cevabı olmayan bir soru. Cevabın muhtemelen hayır olduğunu düşünüyorum. Bu yılın çoğunu sınır kısıtlamalarıyla geçireceğiz, nüfusun çoğunu aşılamış olsak bile, bunun virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz ve muhtemelen karantina bir süre daha devam edecek" dedi.

Murphy, ülkeyi yabancı turistlere açmanın ne zaman güvenli olacağını doğru bir şekilde tahmin etmek için hâlâ çok fazla belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi.

Avustralya hükümeti daha önce ülkeyi 17 Mart'a kadar yabancı turistlere kapatmıştı.

Ulaştırma Bakanı Michael McCormack geçen ay yaptığı açıklamada, "Uluslararası seyahatler Avustralyalılar için bir risk oluşturmadığında uluslararası sınırlar açılacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Ülkede pandeminin başından bu yana 28 bin 721 Koronavirüs vakası bildirilirken, 909 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.