Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi Meclis'te

AKP, ‘Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Avukatlar Günü’nde TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre; aynı ilde bulunan barolara ödenek dağıtımında puanlama sistemi uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlama, baroların üye sayısı ve bulundukları ilin nüfusu baz alınarak yapılacak. Her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40’ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak paylaştırılacak.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile 44 milletvekilinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na bugün sunuldu.

Sigortalı iş staja engel teşkil etmeyecek

Teklif göre; herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajına engel teşkil etmeyecek. Hakim ve savcılar ve adayları hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Bu kişiler, avukatlık stajı boyunca aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini kullanabilecek.

Görevlendirmeler elektronik sistem üzerinden yapılacak

Teklif, yaklaşık iki yıl önce çıkartılan ‘çoklu baro yasası’ sonrası aynı ilde birden fazla baronun bulunması durumunda yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak avukat görevlendirmelerinde de düzenleme yapılmasını öngörüyor. Buna göre; birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından ‘adli yardım bürosu’ oluşturulacak. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

Ödenekler puanlara göre ayrılacak

Teklif, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan Adli Yardım ve CMK ödeneklerinin aynı ilde bulunan barolar arasında nasıl dağıtılacağına ilişkin de düzenleme içeriyor. Buna göre; ödeneklerin barolar arasında dağıtımında puanlama esas alınacak. Her baroya öncelikle 5 temel puan verilecek. Sonrasındaki puanlamalarda baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınacak. Barolara, kayıtlı her elli üye avukat ve her beş bin nüfus için bir puan verilecek. Her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40’ı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sorucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.

"Artan kaynağı bütün barolarla paylaştırmış olacağız"

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kanun teklifine ilişkin TBMM’de basın toplantısı yaptı. Özkan, “Adli Yardım ödeneğinin dağıtımına baktığımız zaman; baroların üye sayısı dikkate alındığı zaman, üyesi sayısı ile orantısız bir dağıtım söz konusu. Her baronun almış olduğu Adli Yardım ödeneğinde kademeli sistem getiriyoruz. Üye sayısı dikkate alınarak bu paranın dağıtımı söz konusu olacak. Adli Yardım ödeneğine ilişkin konu, Barolar Birliği’ne yüzde 10 kaynak ayrılmasına öngörüyor. Oysaki Barolar Birliği, Adli Yardım hizmetini doğrudan vatandaşlarımıza vermiyor. Yani vatandaşlarımıza avukat tutma hak ve yetkisi Barolar Birliği’nde yok, barolarda. O yüzden baroların bu yüzde 10 Adli Yardım ödeneğinden pay ayrılmasının doğru olmadığından bahisle aşağı indiriyoruz. Sadece Adli Yardım ile ilgili pay ayırıyoruz. Bu artan kaynağı bütün barolara paylaştırmış olacağız” dedi.

Çoklu baro düzenlemesine rağmen ikinci barolar için yeterli imza toplanamadı. 2 no’lu barolar sadece İstanbul ve Ankara’da kurulabildi. Ankara’da kurulan 2 no’lu baronun, kurucularının da arasında olduğu bazı avukatların istifası sonrası kapanabileceği iddiası gündeme geldi.