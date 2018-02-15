Avukatlık, kadınların gözde mesleği oldu

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - KADINLARIN avukatlık mesleğine ilgisi her geçen yıl artarken, Türkiye\'de 10 yıl önce 20 bin olan kadın avukat sayısı, 2 kattan fazla artarak, 46 bini aştı. Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, \"Hak arama konusunda kadınların daha hassas olması, onları bu mesleğe yönlendiriyor\" dedi.

Türkiye Barolar Birliği\'nin (TBB) verilerine göre, 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla 60 bin 710 olan avukat sayısı, 31 Aralık 2017\'de 106 bin 496\'a ulaştı. 10 yıl önce 20 bin 722 olan kadın avukat sayısı da 46 bin 136 oldu. İstanbul\'da 40 bin 106 avukatın 19 bin 162\'sini kadın avukatlar oluştururken, Ankara\'da 14 bin 800 avukatın 6 bin 746\'sını, İzmir\'de 8 bin 21 avukatın 3 bin 798\'ini kadın avukatlar oluşturdu. Kadın avukat sayısının en az olduğu iller Hakkari, Tunceli ve Şırnak olarak belirlendi. Hakkari\'de 104 avukatın 11\'ini, Tunceli\'de 40 avukatın 12\'sini, Şırnak\'ta da 163 avukattın 26\'sını kadınlar oluşturdu.

Eskişehir\'de de 10 yıl önce 538 olan avukat sayısı, bin 16 oldu. Barolarına kayıtlı bin 16 avukattan 470\'inin kadın avukat olduğunu belirten Eskişehir Barosu Başkanı Öztekin, \"Kadın avukat sayısında geçen yıllara göre, fazlalık var. Hak arama konusunda kadınların belki daha hassas olması, onları bu mesleğe yönlendiriyor olabilir\" dedi.

\'GURUR DUYUYORUZ\'

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Gizem Poyraz Ferhatoğlu ise kadın avukat sayısının artmasından gurur duyduklarını söyledi. Ferhatoğlu, \"Bu gösteriyor ki kadınlar, Türkiye\'de eğitim bariyerini aşabilirse erkeklerle aynı eğitim şartlarına kavuşabilirlerse bir kere yolu açılan kadını daha sonra kimse durduramıyor. Türkiye\'de kadınlar, hemen hemen her iş alanında yer alıyor. Profesörlerin yüzde 28\'i, hakimlerin yüzde 36\'sı kadın. Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde ise bu oran, yüzde 14\'te kalıyor. Meclis\'te de kadın sayısının artmasını umuyoruz. Kadınların toplumda arzulanan yere gelebilmeleri için kendilerinin, işverenlerin ve toplumun kadına bakış açısının değiştirilmesi gerekiyor. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın en büyük şartlarından biri de kadınların iş yaşamına katılımlarının artmasıdır. Kadınlarımızın ulusal kurtuluşumuzdaki rollerini unutmayalım. Bu anlamda kadınlara mesleki eğitim veren, iş edindiren kurs ve programların nitelikli iş gücü oluşturmasında ve kadın istihdamının artırılmasında önemi büyük\" diye konuştu.

AVUKATLIK RUHSATLARINI ALDILAR

Öte yandan Eskişehir Barosu\'nda, 1 yıllık stajlarını tamamlayan 6 avukat için tören düzenlendi. Törende Uğur Teker, Zişan Eroğlu, Kübra Çavuşoğlu, Onay Kalkar, Mustafa Akan ve Deniz Eren Sönmez, avukatlık yemini ettikten sonra cübbe giyip, ruhsat aldı. Genç avukatlardan Zişan Eroğlu, \"1 yıllık emek verdik. Hem baromuz hem de yanında çalıştığımız avukatlar, bizleri eğitti. Bugün de ruhsatımızı aldık, çok mutluyuz. Amacımız, devletimize, milletimize yararlı olabilmek\" dedi.



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