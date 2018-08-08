"Avukatlık bürosu adı altında mafyatik, dolandırıcı bürolar türedi; kurumsal şirketlerin borçlarını satın alıyorlar"

Yeniçağ yazarı Tunca Mollaveisoğlu avukatlık bürosu altında mafyatik, ahlaksız, dolandırıcı büroların türediğini iddia etti. "Bu bürolar başta bankalar olmak üzere her türlü kurumsal şirketin sıkıntılı borçlarını satın alıyorlar" diyen Mollaveisoğlu "Bazı anlı şanlı finans kuruluşları ve şirketler bunlara, 'vatandaşın canını çıkarın' ama bizimle ilgili görünmesin talimatı veriyorlar" dediğini iddia etti.

Mollaveisoğlu'nun "Vatandaş soyulurken barolar izliyor!" başlığıyla (8 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

En son sözümü baştan belirteyim;

"Türkiye Barolar Birliği ne iş yapar?!"

Avukatlık bürosu adı altında, mafyatik, ahlaksız, dolandırıcı bürolar türedi.

Bu bürolar başta bankalar olmak üzere her türlü kurumsal şirketin sıkıntılı borçlarını satın alıyorlar. Ya da bazı anlı şanlı finans kuruluşları ve şirketler bunlara, "vatandaşın canını çıkarın" ama bizimle ilgili görünmesin talimatı veriyorlar...

Bu satırları okuyup; "ne var canım, herkes borcuna sadık kalsın ve ödesin" diyebilirsiniz ama durum öyle değil!

Kendilerine 'avukat' diyen bu maskesiz çeteler yakaladıkları kurbanları defalarca soyuyorlar.

Öyle çok telefon geliyor ki hangi birini anlatacağımı bilemiyorum;

"Zaman zaman ödeyip zaman zaman aksatmak zorunda kaldığım bir borcumla ilgili maaş hesabıma haciz geldi. İlgili avukatlık bürosunu aradım. Bir ödeme takvimi çıkardılar, 1000 TL'lik borcum 4 bin TL olmuştu! Düzenli ödeme yaptım aylar boyunca... Sonra okullar açıldı kızımın okul harcamaları öne geçti ve borcumu bir ay aksattım. Bir de ne göreyim, 4000 TL haciz kağıdı yine patronuma ulaştırılmış! 'Aylarca ödediğim parayı neden düşmediniz?' diye sordum; 'sözünü tutmadığın için bu senin cezan' diye yanıt verdiler."

Ahlaksızlığa bakar mısınız? Soyguna bakar mısınız? Böyle sayısız telefon ve şikayet var.

Tüketiciler haklarını bilmiyor ve arayamıyorlar... Çoğu, patronundan çekindiği için sıkıntılarını gizliyor ve iş yerinden izin alıp icra dairelerinde bu sahtekarlara karşılık veremiyorlar...

Mafyatik avukatlar vatandaşın çaresizliğini ve bilgisizliğini fırsata çeviriyor!

1000 TL'yi ödemekte zorlanan bir insana 4 bin TL keyfi borç uygulamak hangi hukuk kitabında yazıyor?

Aylarca ödeme yapan insanların, çocuklarının boğazından kestikleri paralara çökmeyi hangi hukuk fakültesinde size öğrettiler?!