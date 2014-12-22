'Avukatları Öcalan ile dört yıldır görüştürülmüyor'

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı Adası’nda tutuklu kaldığı hapishanede sadece siyasilerden oluşan bir heyetle görüşmesine izin verildiği avukatları ile görüştürülmediği iddia edildi.

Abdullah Öcalan’ın avukatları toplam 1009 imzayla yetkililere çağrıda bulunurken, Avukat İbrahim Bilmez, müvekkilleri Öcalan ile 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana görüştürülmediklerini söyledi.

Avukat Bilmez, “Görüşme yapma hak ve görevi, bugüne kadar görülmemiş bir şekilde ‘hava muhalefeti-gemi arızası’ gibi gerekçelerle engellenmiş ve tam bir tecrit durumu yaratılmıştır. Bu uygulama savunma hakkının hiçe sayılmasıdır. Savunma mesleği ve görevi, tek başına mahpusun yürüyen davaları ile sınırlı değildir. Savunmanlık görevi, aynı zamanda mahpusun infaz koşullarını, sağlık ve savunma hakkını gözetmek ve gereğini eksiksiz yapmaktır” dedi.

Abdullah Öcalan ile görüşmelerine izin verilmemesinin müzakere sürecine olumsuz etki edeceğini belirten avukatlar, müvekkillerinin yasalarda ve uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmış, temel haklarını bile kullandırılmadığına vurgu yaptı.

Avukat İbrahim Bilmez, Abdullah Öcalan’ın yasal haklarının hükümet tarafından siyasal pazarlık aracına dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.