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Avukatları da aynı

Avukatları için tek sorun davaların ayrı adliyelerde olması

29 Eylül 2008 03:00

Şenlendirici ve Ece Erken'in davaları 11 Kasım'da. Avukatları için tek sorun davaların ayrı adliyelerde olması.

Kasım ayının 11'i iki medyatik çiftin boşanma davasına tanıklık edecek. Ece Erken-Tuncer Öztarhan çiftinin boşanma davasının başlayacağı gün ve saatte Hüsnü Şenlendirici'nin boşanma davası görülecek. Erken ve Şenlendirici'nin de boşanma davalarının avukatı Aydın Kurban olacak.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki ile uzun süredir birlikte olan Hüsnü Şenlendirici'nin avukatı Aydın Kurban aynı zamanda Ece Erken'in de avukatı olması nedeniyle o gün bir hayli zorlanacak. Avukat Kurban'ın 11 Kasım'da Sarıyer Adliyesi'nde saat 11.00'de Ece Erken'in boşanma davasına katılacağı, aynı gün aynı saatte Şişli Adliyesi'nde görülecek olan ünlü klarnetçi Şenlendirici'nin davasını mazeret bildirerek saatini ileriye almaya çalışacağı öğrenildi.

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