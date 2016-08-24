Avukatları Aslı Erdoğan'ın tutukluluğuna itiraz etti

Özgür Gündem Gazetesi'nde Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu için tutuklanan edebiyatçı Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasına avukatlar itiraz ederek, tahliye talebinde bulundu.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin Özgür Gündem gazetesi hakkında verdiği kapatma kararının ardından gözaltına alınarak, "Özgür propagandası yapmak" "Örgüt üyesi olmak" ve "Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklanan gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasına avukatlar itirazda bulundu. Av. Özcan Kılıç ile Sercan Korkmaz tarafından İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itiraz ile Aslı Erdoğan'ın tahliyesi istendi.

Avukatlar itiraz dilekçelerinde, Aslı Erdoğan'ın tutuklanması yönünde verilen kararın, Anayasa, AİHS kuralları, Basın Kanunu, AYM ve AİHM kararlarında belirlenen kurallara ve ölçülülük, belirlilik ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. Bu aykırılıktan kaynaklı kararın "Hukuki temelden ve gerçeklikten yoksun, yargılama süreci olmaksızın verilmiş peşin hüküm niteliği taşımaktadır" denilen itirazda, "Soruşturma ve tutuklama kararının asıl ve tek sebebi, uluslar arası camiada saygınlığı kabul edilmiş bir yazarın, devlet ve iktidarın belirlediği resmi ideolojik anlayışa biat etmemesi, yandaş unsurlar gibi düşünüp-yazmaması, muhalif ve öteki olarak görülen, baskılanan, yoksayılmaya çalışılan insanları, olayları, yaşamları insani ve vicdani saiklerle sahiplenmesi ve yazıları ile ifade etmesidir" ifadesine yer verildi.

İtirazda, Aslı Erdoğan'ın suçlanması ve tutuklanmasına gerekçe gösterilen olgunun gazetenin künyesinde "Yayın Danışma Kurulu Üyesi" bölümünde isminin yer almış olması olarak gösterildi.

Aslı Erdoğan'ın isminin gazete künyesinde "Yayın Danışma Kurulu Üyesi" olmasından kaynaklı tutuklanmasını avukatlar itiraz dilekçesinde "Yasa gereği herhangi bir sorumluluğu bulunmayan müvekkilin, adı geçen gazetenin genel yayın politikasından, gazetede yer alan tüm haber ve yazıların içeriklerinden sorumlu tutularak gözaltına alınması, ciddi iddialarla suçlanarak tutuklanması, Anayasa, AİHS. ve yasa kurallarında yer alan 'suçların şahsiliği' ilkesine ve 5187 sayılı Basın Kanunu'ndaki düzenlemelere açıkça aykırıdır" dendi.

Dicle Haber Ajansı'ndan Yasin Kobulan'ın haberine göre, İtiraz dilekçesinde Aslı Erdoğan'ın uluslararası alanda edebi kişiliği, edebiyat alanında kabul görmüş eserleri ile dünyanın en seçkin kadın yazarlarından biri olarak tanınmasına ve bilim insanı kimliği ile CERN -Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde yapmış olduğu çalışmalara vurgu yapıldı.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne atıfta bulunulan itirazda, "Bu uygulama ile müvekkilin en temel ve vazgeçilmez hakkı olan düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanma hakkı ağır ve haksız biçimde ihlal edilmiştir. İçerik ve konusu itibariyle, suçlamalarla dolaylı veya açık şekilde hiçbir bağlantısı olmayan makalelerinde; hayata, insana, güncel meselelere dair fikirlerini edebi ve felsefi bir dil kullanarak ifade etmiş bulunan müvekkilin 'örgüt üyesi' olarak suçlanması ve tutuklanması kabul edilemez bir durumdur" denildi.

İtirazda, AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararı ve benzeri birçok karar da emsal olarak gösterildi.

İtiraz dilekçesinde avukatlar, "Yayın Danışma Kurulu" içerisinde yer almasından kaynaklı TCK'nın 3012/1. ve TCK. 314. Maddesi kapsamında iddia ve suçlamalara maruz tutulması ve tutuklanması hukuki ve yasal açıdan olduğu kadar hayatın olağan akışına ve mantığına de aykırı olduğu belirtildi.

Avukatlar itiraz dilekçesinde, taleplerini ise şöyle sıraladı: "Savcılık ve yargıçlık önündeki savunmalarımızda belirttiğimiz olgular bağlamında; soruşturma konusu dosya kapsamında, sorgu ve savunmaların tamamlanmış ve delillerin toplanmış olması, yine tutuklama kararının gerekçesinin yetersiz, ölçülülük ve belirlilik ilkesine aykırı olması, kaçma şüphesi bulunmaması, müvekkilin şahsi konumu ve özellikleri göz önüne alınarak yeniden yapılacak değerlendirme ile tutuklama kararının kaldırılmasını, aksi durumda talebimiz hakkında karar vermek üzere dosyanın İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ederiz."