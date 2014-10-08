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Avukatlardan Kobanê için oturma eylemi

Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden yaklaşık 200 avukat Kobanê için İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde oturma eylemi yapıyor

08 Ekim 2014 16:13

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde toplanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD)'nden yaklaşık 200 avukat, IŞİD saldırıları altındaki Kobanê için oturma eylemi yaptı. İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde bulunan avlunun merdivenlerinde yapılan eylemde avukatlar sık sık alkışlarla “Diren Kobanê”, “Yasasin halkların kardeşliği” şeklinde sloganlar atıyor.

Oturma eyleminin ardından basın açıklaması yapan avukatlar, IŞİD'e destek verdikleri gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyerek, Kobani'de direnen güçlerin yanında olduklarını belirttiler. Açıklamanın ardından avukatlar, üzerinde 'Kobani' yazan siyah çelengi bırakmak üzere AKP Şişli örgütüne doğru yürüyüşe geçtiler.

 

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