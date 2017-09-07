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Politika

Avukatlardan 'İktidar yargıda örgütlenmeyi bıraksın' çağrısı

"Yargımız bağımsız da değildir, tarafsız da değildir"

07 Eylül 2017 19:51

İstanbul Çağlayan'daki  ‘Adalet nöbeti’ne devam eden avukatlar, 'İktidar yargıda örgütlenmeyi bıraksın' çağrısı yaptı.

Avukatlar 23’ncü haftada ‘Adalet nöbeti’ne devam etti. Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının serbest bırakılması için her perşembe günü İstanbul’da bulunan Çağlayan Adliyesi’nde nöbet tutup basın açıklaması yapan avukatlar bu hafta da nöbetlerine devam etti. Avukatlar, adliye binası içinde bulunan Themis heykelleri önünde bir süre ‘adalet nöbeti’ tuttuktan sonra adliye önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Avukatların toplandığı bölüme çevik kuvvet polisleri de geldi.

"Yargımız bağımsız ve tarafsız değil..."

Adliyesi binasının C Blok kapısında basın açıklaması yapan avukatlar OHAL’i ve KHK’ları eleştirerek, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı davanın 2’nci duruşmasında Silivri’de olacaklarını söylerek, “Siyasal iktidar yargıda örgütlenmekten vazgeçmeli. Toplumun adalet inancının yüzde yüzde 30’lara bile varmadığı bir düzlem, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının olup olmadığının en temel göstergesidir. Yargımız bağımsız da değildir, tarafsız da değildir" dedi. 

 

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