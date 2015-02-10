Avukatlardan iç güvenlik paketine karşı adalet ve demokrasi nöbeti

İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu'na bağlı avukatlar Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bir araya gelerek iç güvenlik yasa tasarısını protesto etti. Açıklamanın ardından avukatlar adliye içine girerek Themis heykellerinin önünde 18 saat boyunca sürecek olan adalet ve demokrasi nöbetine başladı.

Yeni iç güvenlik yasa tasarısını protesto etmek isteyen İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu'na bağlı yüzlerce avukat Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bir araya geldi.

Avukatlar adına konuşan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, yeni iç güvenlik yasa tasarısı ile hukuk devletinin ortadan kaldırılmak istendiğini söyledi. Kocasakal, "Bu yeni yasa faşist bir yasadır. Yargı sistemini tamamen polise devrediyor. Polis adeta iktidarın silahlı gücü olma haline getirmek isteniyor. Bu bir rejim değişikliğidir. Bu yeni yasanın hukuki ve siyasi vebali ağırdır. Gün gelir hesap sorulur" dedi. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran'da yaptığı kısa konuşmasında iktidarı uyararak anayasal haklarını kullanmak isteyen barolar olarak hesap soracaklarını söyledi. İzmir Barosu Başkanı Özcan Aydın ise yargının ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacaklarını ve sonuna kadar cadele edeceklerini belirtti.

Yoğun kar yağışı altında düzenlenen ortak basın açıklaması ardından avukatlar " İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı'ndan içeri girerek Themis heykellerinin önünde "adalet ve demokrasi" nöbetini tutmaya başladı. İstanbul Barosu göre adalet ve demokrasi nöbetinin yarın sabah saat 08:00'a kadar devam edeceğini belirtti.

Michelle Demishevich T/24