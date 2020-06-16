Avukatlardan Davutoğlu'na 10 Ekim tepkisi: Eski ortaklarıyla birlikte katliamlarındaki rolünü anlatsın

Ahmet Davutoğlu’nun 10 Ekim Ankara Gar Katliamı ile ilgili “Hukuki süreçleri işlettim” açıklamasına tepki gösteren 10 Ekim Davası Avukat Komisyonu, “Davutoğlu gerçekten ‘üzgün’ ise eski ortaklarıyla birlikte IŞİD katliamlarındaki rolünü anlatmalıdır” çağrısında bulundu.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada “IŞİD’in ülkede yerleşmesine neden olan Ortadoğu politikalarının mimarı, 7 Haziran’da kaybedilen seçimlerin yenilenmesini sağlayıp, 1 Kasım’da arada gerçekleşen iki katliam sayesinde seçin kazanıp, yeniden Başbakan olan kişi, sorumlusu olduğu ve aslında yargılanması gereken katliam hakkında ısrarla konuşmaktadır” dendi.

Davutoğlu’nun katliamın ardından, “İŞİD’li canlı bombaların listesi elimizde ama eylem yapmadan tutuklayamayız”, “Anket yaptırdık ve oylarımızın arttığını gördük” açıklamaları yaptığını belirten avukatların açıklamalarının satır başları şu şekilde sıralandı:

"Sadece fail değil adaleti engellemekle de meşgul olan bir kamu görevlisi "

"Daha önce bizzat kendisi tarafından ifade edildiği gibi; “Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır”. Bu kritik dönem seçim kazanmak için neler yapılabileceğini somut örneğidir. Bizler bu dönemin tanıklarıyız, her bir anını bire bir yaşadık ve bu döneme ilişkin adalet mücadelemizi halen sürdürüyoruz. Konuşmasında ifade etmiş olduğu hukuki süreçlerin işlemesi aslında hukukun olmadığı bir beş yıla tekabül etmektedir ki, işleyen tek mekanizma kamu görevlilerinin yargılanmaması olmuştur. Sözlerinden hukuka müdahale edildiği anlamı çıkmakta olup, kendisinin sadece katliam faili değil, adaleti engellemekle de meşgul olan bir kamu görevlisi olduğunu da anlamış bulunmaktayız.

"Dosya sadece 19 IŞİD’liye ceza verilerek kapatılmak istenmiştir"

"Hukuki süreci kendisine ve tüm kamuoyuna özetlemek isteriz; maddi gerçeği ortaya koymayan bir idddianame hazırlanmış, savcıların sakladığı kayıp klasörler yıllar sonra ortaya çıkmış, soruşturma aşamasında serbest bırakılan dört sanık mahkemece tutuklanmış, yıllar süren duruşmalara aileler, yaralılar, müvekkillerimiz ülkenin dört bir yanından gelmişlerdir. Duruşmalar boyunca müvekkillerimiz IŞİD’lilerin tehdit ve hakaretlerine maruz kalmışken, alanda gaz kullanan çevik kuvvet polisleri bile yargılanmamıştır. Buna karşın aileler tutuklanmış, gözaltına alınmış, anmalarda yerlerde sürüklenmiş, işlerinden atılmışlardır. Yargılama boyunca sınırların IŞİD kontrolünde olduğunu, IŞİD’in Gaziantep Adıyaman hücrelerine hiç dokunulmadığını, sanıkların yerleri bilinmesine karşın yakalanmadığını, hatta katliam öncesi amonyum nitrat sağlayan sanığın bilerek yakalanmadığını görmüş, okumuş, anlatmış olmamıza karşın, hiçbir devlet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmamış, hiçbiri hakkında dava açılmamıştır. Dosya sadece 19 IŞİD’liye ceza verilerek kapatılmak istenmiştir.

"Eski ortakları ile birlikte İŞİD katliamlarındaki rolünü anlatmalıdır"

İşte Davutoğlu’nun talimatını vermiş olduğu hukuki süreç budur ve halen firari sanıklar açısından da aynı biçimde devam etmektedir. Davutoğlu eski suç ortaklarına aba altından sopa göstermeye çalışırken,10 Ekim Katliamı’nı kendi siyasi hesaplarının malzemesi yapmaktadır. Davutoğlu gerçekten “üzgün” ise, eski ortakları ile birlikte İŞİD katliamlarındaki rolünü anlatmalıdır. Devam eden yargılamalara sakladıkları delilleri sunmalıdır. Bunları yapmadığı sürece edeceği üzüntü cümlelerinin hiçbir anlam ve değeri bulunmamaktadır. Kendisine önerimiz ya hukuki ve siyasi sorumluluğunu yerine getirmesi ya da 10 Ekim Katliamı’nı siyaset malzemesi yapmayı bırakarak artık susmasıdır!