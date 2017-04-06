Avukatlardan 'Cumhuriyet'in tutuklu meslektaşları için 'Adalet Nöbeti'

Avukatlar, Cumhuriyet gazetesinin tutuklanan meslektaşları Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku için bugün ve bundan sonraki her perşembe 'Adalet Nöbeti' tutacak.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, avukatlar, her perşembe saat 11.00 ve 13.00 arasında Çağlayan Adliyesi C kapısı girişindeki Themis heykelinin önünde Adalet Nöbeti tutacak. Avukat Ata Yazıcıoğlu, demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukuk devletine sahip çıkmak için avukatlar olarak Adalet Nöbeti başlattıklarını söyledi. Tutukluluğun üzerinden geçen 5 ayın ardından iddianamenin hazırlandığını anımsatan Yazıcıoğlu şöyle devam etti:

"İddianamenin nihayet düzenlenerek mahkemeye sunulması 'Adalet Nöbeti'ni gereksiz hale getirmemiştir, aksine daha da yakıcı hale getirmiştir. Bu hukuksuzluğa sessiz ve seyirci kalmayacağız. Soruşturmanın derhal sonlandırılması talepli olarak başlatacağımızı duyurduğumuz Adalet Nöbeti’ni, meslektaşlarımız özgür bırakılıncaya dek her perşembe tutacağız."

Avukat Kemal Aytaç da yargı ve savunma hakkı için her perşembe nöbet tutacaklarını belirterek, “5 Nisan Avukatlar Günü ama bugünkü koşullarda bu ülkede kutlanacak bir avukat günümüz olamaz” dedi.