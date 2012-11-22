Avukatlara İmralı yolu yine kapalı!

Abdullah Öcalan ile haftalık görüşmelerini yapmak üzere başvuruda bulunan avukatlara 136. kez "gemi bozuk" denilerek görüşme izni verilmedi.

Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca, Mazlum Dinç ve Hüseyin Boğatekin bugün (22 Kasım 2012) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekilleriyle görüşmek için başvuruda bulundu. Avukatlara, İmralı Cezaevi İdaresi tarafından "geminin bozuk" olduğu gerekçesiyle görüşme izni verilmedi.

Öcalan, avukatlarıyla 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana "gemi bozuk", "hava muhalefeti", "gemi onarımda" ve "gemi onarımdan döndü, ancak geminin liman başkanlığından alınması gereken evrakları eksik olduğu için faaliyet yapamıyor" veya "resmi tatil" gibi gerekçelerle görüştürülmüyor.

Çelik: Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi söz konusu değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona erdiği süreçte taviz verildiği eleştirilerine tepki göstererek, “Bu iddialar gerçekle kesinlikle bağdaşmamaktadır” dedi.



Açlık grevlerinin sona ermesi için 3 talepte bulunulduğunu hatırlatan AK Parti Sözcüsü Çelik, “Abdullah Öcalan'a tecridin sona erdirilmesi, anadilde savunma ve anadilde eğitim hakkı istiyorlardı. Biz, Öcalan'a tecrit uygulanmadığını başından beri söylüyoruz. Orada aynı suçtan mahkum olmuş başkaları da var. Tek başına dünyadan izole edilmiş değil. Ayrıca ailesinden kim istiyorsa gidip görüşebiliyor” şeklinde konuştu.



Hakkındaki hüküm kesinleşmiş olan mahkumların, avukatlarıyla görüştürülmediğini hatırlatan Çelik, “Aslında Öcalan'ın şu anda AİHM'de açılmış olan bir davası var. Özellikle avukatlarla görüşme sağlansın diye eften püften, çerden çöpten davalar açılıyor. Bugüne kadar bu manada bir iyi niyet gösterisinde bulunulmuştur, hükümet tarafından, devlet tarafından. Avukatlar maalesef... Bu iyi niyetten, kötü niyet, bu iyi niyetten maraza çıkmıştır. İş kuryelik meselesine dönüşmüştür. Dolayısıyla bu konuda bir tavır ortaya konulmuştur” dedi.

Çelik, Öcalan'ın bugün itibarıyla avukatlarıyla görüşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.