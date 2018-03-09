T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avukatlar tarihi Elektrik Fabrikası'nın özelleştirilmesine dava açtı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Alsancak semtindeki tarihi Elektrik Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı 8 avukat tarafından dava açıldı

09 Mart 2018 16:52

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Alsancak semtindeki tarihi Elektrik Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı 8 avukat tarafından dava açıldı. Avukatlardan Senih Özay, Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye girmesi gerektiğini belirtti. Davacı avukatlardan Emel Çoban ise gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) kadar gideceklerini belirterek, \"Yine bir sorun çıkarsa, sivil itaatsizlik hakkımızı da saklı tutuyoruz\" dedi.
İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan tarihi Elektrik Fabrikası’nın özelleştirilmesine bir tepki de avukatlardan geldi. Fabrikanın özelleştirilmesine karşı mücadele etmek için \'İzmir Elektrik Fabrikası Yerine Kurulacak Kötücül Yapıyı Engellemek Üzere Halka Sorarak Modern Sanat ve Çocuk Merkezi Kurdurma Örgütü\' adı altında toplanan İzmirli 8 avukat, Senih Özay, Osman Betal Özay, Ali Ercan Özgür, Ahu Tahmilci, Nefne Atik, Oğuz Dönmez, Emel Çoban ve Nart Atik, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne karşı İzmir 3. Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Alsancak’ta bulunan Özay Hukuk Bürosu’nda düzenlenen basın toplantısı ile kurdukları örgütü kamuoyuna duyuran avukatlar, bu alanın özelleştirilmemesi için sonuna kadar direneceklerini açıkladı.
Avukatlardan Senih Özay, yaptığı açıklamada, \"İhalede 1,5 milyon gibi çılgın bir rakam görünce korktuk, ürktük. Bu ihalenin kılçıklı bir yanı var galiba dedik ve araştırdık. Koruma Kurulu kararı ile bu ihaleye izin verilmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye girmiş olacağını varsayıyoruz. Girmediyse ayıp etti\" dedi.
\'İZMİR SADECE BİR KENT DEĞİL, BİR YAŞAM BİÇİMİ\'
Avukat Oğuz Dönmez ise tarihi Elektrik Fabrikası’nın bulunduğu alanın modern sanatlar müzesine çok uygun bir yer olduğunu ifade etti. Davacı avukatlardan Emel Çoban, başlattıkları mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, İzmirlilerin, sonra sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının bu işe paydaş olmaları gerektiğini vurgulayarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını, gerekirse AYM’ye kadar gideceklerini açıkladı. Çoban, \"Yine bir sorun çıkarsa, sivil itaatsizlik hakkımızı da saklı tutuyoruz. İzmir’in sadece bir kent değil bir yaşam biçimi olduğunu düşünen herkesin bizimle bu mücadeleye omuz vermesini istiyoruz\" dedi.
Avukatlara destek veren Mimar Noyan Ruscuklu, alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak, tarihi Havagazı Fabrikası gibi bir kültür ve sanat merkezi yapmasını istedi. Ruscuklu, \"Burayı agresif bir işadamı alır ve belirli bir süre bekledikten sonra yıkılır, yakılır daha sonra İstanbul’a uygun bir 70-50 katlı bina yapılır. Ya da AVM. Bir işadamına para kazandırılır. Diğer alternatif ise insaflı bir işadamının burayı alarak orayı koruması.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Umut KARAKOYUNİZMİR DHA İZMİRin AlsancakElektrik FabrikasınınAvukatlardan SenihBüyükşehir BelediyesininDavacıEmelAnayasa Mahkemesine AYMKonakAlsancakFabrikanınElektrik Fabrikası Yerine Kurulacak Kötücül Yapıyı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24