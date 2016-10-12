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BBC Türkçe

Avukatlar Paris saldırıları zanlısını savunmayacak

Paris saldırılarının zanlısı Salah Abdeslam'ın avukatları, zanlının susma hakkını kullanmasından dolayı savunmasından çekilme kararı aldı. Abdeslam 126 gün polisten kaçmayı başarmış, Belçika'da yakalandıktan sonra Fransa'ya iade edilmişti.

12 Ekim 2016 14:27

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen ve en az 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların zanlısı Salah Abdeslam'ın avukatları, müvekkillerini savunmayacaklarını açıkladı.

Avukat Frank Berton, Fransız haber kanalı BFM TV'ye yaptığı açıklamada, Abdeslam'ın susma hakkını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Frank Berton, "Başından beri, müvekkilimiz sessiz kalmaya devam ederse, savunmasından çekileceğimizi söylemiştik" dedi.

Berton, Abdeslam'ın cezaevinde sürekli denetim altında tutulduğunu, bu denli siyasi baskıya maruz kalmanın herkesi çıldırtacağını belirtti.

Diğetr avukat da Sven Mary de, müvekkillerinin bir gün saldırılarla ilgili olarak konuşacağını düşündüklerini ancak akli dengesinin bozulması sonrası bunun gerçekleşmeyeceğinin netleştiğini söyledi.

Abdeslam, Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da Le Petit Cambodge adlı restoranda, Bataclan Konser Salonu'nda ve Stade de France'da düzenlenen saldırılara katılmıştı.

Saldırıları, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti.

Salah Abdeslam'ın kardeşi Brahim Abdeslam da Paris'teki bir kafenin önünde kendisini havaya uçurumuştu.

Saldırılardan sonra izini kaybettiren Abdeslam 126 gün boyunca polisten kaçmayı başarmış, Mart ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'in Molenbeek semtinde saklandığı evde yakalanmıştı.

Abdeslam, Fransa'nın talebi üzerine bu ülkeye iade edilmişti.

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