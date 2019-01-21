"Avukatlar müvekkillerine 'gelin itirafçı olun' diyor"

Mağdurlar İçin Adalet Topluluğu, ‘II. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporu’nu İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Basın toplantısında konuşan kendisi de KHK ile Adıyaman Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Sosyolog Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu "Avukatların müvekkillerine 'gelin itirafçı olun' dediğini öğrendik" dedi.

Mağdurlar İçin Adalet Topluluğu, 3 bin 776 katılımcı ile görüşerek hazırladığı ‘II. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporu’nun sunumunu HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve KHK ile ihraç edilen Bayram Erzurumluoğlu yaptı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, cezaevlerinde ‘FETÖ’ suçlamasıyla tutuklananların çocuklarıyla birlikte kötü muameleye maruz kaldıklarını söyleyen Erzurumluoğlu, “Cadıların çocuğu da cadıdır” anlayışının hakim olduğunu ifade etti.

KHK ihraç edilenlerin yüzde 50'sinin hâlâ işsiz olduğunu söyleyen Erzurumluoğlu, OHAL mağdurlarının çalıştırılmak istenmediğini söyledi.

Erzurumluoğlu KHK ile ihraç edilenlerin adliyelere çağrılmadıklarını söyleyerek, “KHK ile atılanların yüzde 70’i adliyeye çağrılmamış. Adliyeye çağrılan yüzde 30 hakkındaki deliller de komedi” dedi.

Erzurumluoğlu, ihraç edilenlerin gözaltına alındıklarında avukatların müvekkillerine ‘gelin itirafçı olun’ dediğini söyledi.

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