-AVUKATLAR İMRALI'DAN DÖNDÜ GEMLİK (A.A) - 27.04.2011 - Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Aysel Tuğluk, Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'la görüşen avukatlar eski DTP Milletvekili Aysel Tuğluk ile Özgür Erol, Şaziye Önder ve İbrahim Bilmez, saat 19.15 dolayında Bursa'nın Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Jandarma komutanlığının önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuğluk, bugünkü görüşmelerinde birçok konuyu ele aldıklarını söyledi. Avukatlar, daha sonra geldikleri araçla İstanbul'a gitti.