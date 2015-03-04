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Avukatlar iç güvenlik yasa tasarısına 'hayır' dedi

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar, TBMM'de görüşmeleri süren İç Güvenlik Paketi'ni yüzlerini poşu ile kapatarak protesto etti

04 Mart 2015 22:10

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, “Özgürlüklerimiz ve Güvenliğimiz İçin Polis Devletine Dur De” yazılı pankart ve sloganlarla Tünel’den Taksim Meydanı’na kadar cübbeleriyle yürüdü. İstanbul Barosu’na kayıtlı yaklaşık yüz avukat, tasarıya neden karşı olduklarını anlatan broşürleri de elden dağıttı.

Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen gruba çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan polis izin vermedi. Fransız Başkonsolosluğu’nun önünde basın açıklamasını yapan avukatlar yeni yasanın özgürlükleri ortadan kaldırdığı mesajını verdi.

Grup adına açıklama yapan avukat Saika Bayraktar, “Kalıcı sıkıyönetim öngören, temel insan haklarını ve özgürlükleri ortadan kaldıran bu antidemokratik yasaya ÖDAV olarak karşı çıkıyoruz ve diren özgürlük diyoruz” dedi.

Yeni iç güvenlik yasa tasarısına göre, herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yüzü tamamen veya kısmen kapatmanın suç olmasını bazı avukatlar yüzlerini poşu ile kapatarak protesto etti.


 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlanan ve muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen 33 maddesi geçen İç Güvenlik Yasa Tasarısı için geçtiğimiz günlerde Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyeleri Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın içinde 16 saat süren oturma eylem ile yasayı protesto etmişti. Kısa süre önce de Ankara Barosu’nun çağrısıyla binlerce avukat cübbeleriyle Meclis’e yürümüştü.

 

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