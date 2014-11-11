Avukatlar hakkındaki terör örgütü davası başladı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 22 avukatın "terör örgütü üyesi olma" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul Adliyesi 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Savunma avukatlarının, özel mahkemelerin kapatılmasını gerekçe göstererek dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilme talepleri talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Duruşmaya sanık avukatlar, savunma avukatları katılırken dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 40 yabancı avukat duruşmaya izleyici olarak katıldı. Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan sanık avukat Taylan Tanay ise duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatlar adına ortak savunma yapan Bayram Belen, "Kovuşturmaya özel yetkili mahkemelerin bıraktığı yerden devam etmeniz Anayasa'ya aykırıdır. Yeniden tensip düzenleyip yeniden iddianameyi kabul ya da ret yönünden karar verip yargılamayı baştan yapmanız gerekir. Bu nedenle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, sanık avukatların talebini dosyanın esasına bir katkısının olmayacağını gerekçe göstererek reddetti.

Mahkemenin bu kararının ardından sanık avukatlar ve avukatları, savunma yapmak için mahkeme heyetinden ek süre istedi. Duruşma 13-14 Mayıs 2014 tarihine ertelendi.

Tutuksuz yargılanan ÇHD ve HHB avukatlarına destek vermek isteyen onlarca avukat adliye önünde basın açıklaması yaptı.

İddianameden; avukatlara örgüt üyeliği ve yöneticilik suçlaması

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adem Özcan tarafından hazırlanan 622 sayfalık iddianamede, ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile ÇHD İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay'ın "DHKP-C terör örgütü yöneticisi olmak", diğer avukatların ise "örgüt üyeliği" suçundan yargılanması talep edildi.

Sanık avukatlardan Ebru Timtik hakkında ise anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ÇHD Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı için de terör örgütü yöneticisi olmak suçundan 15 ile 22 yıl 6 ay, terör örgütü propagandası yapmaktan da 1 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay ile 30 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.