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Yaşam

Avukatlar görev almadı, tecavüzcüler serbest!

Baroda görevli avukatların ‘yol harçlarını alamadıkları’ çalışmamaları tecavüzcülerin serbest bırakılmasına neden oldu.

26 Ağustos 2009 03:00

Baroda görevli avukatların ‘yol harçlarını alamadıkları’ için görev almayı reddetmeleri, İstanbul Kartal ve Maltepe’deki 2 tecavüz suçlusunun serbest bırakılmasına neden oldu.

Gazete Habertürk'te Turhan Arslanoğlu imzası ile yeralan habere göre. Kartal Soğanlık’ta 15 yaşındaki C.C. 7 yaşındaki M.A.B.’yi bıçak tehdidiyle boş bir binaya götürerek, iki kez tecavüz etti. Polis, tecavüzcünün daha önce de, okuduğu okulun tuvaletinde 2 çocuğa tecavüz girişiminde bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan C.C. yaşının küçük olması nedeniyle ifadesi alınmadan savcılığa çıkarıldı. Mahkeme, ifadesinin avukat nezaretinde alınması gerektiği için İstanbul Barosu’ndan avukat talep etti. Ancak avukat gelmedi. C.C. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Hakkı kısıtlandı'

Maltepe’de de geçtiğimiz ay 21 yaşındaki M.B. kiracılarının 4 yaşındaki kızı N.A.’ya tecavüz etti. Girne Mahallesi’ndeyaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.B. adliyeye çıkartıldı. Ancak M.B.’nin duruşmasına da avukat gelmedi. Tecavüzcü M.B. ‘savunma hakkı kısıtlandığı için’ serbest bırakıldı.

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