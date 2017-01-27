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Avukatlar anlattı; Caner Erkin, neden "Asena Atalay beni aldattı" diyerek dava açamaz?

Erkin, "Oğlumun benimle büyümesi için yasal haklarımı kullanacağım" demişti

27 Ocak 2017 16:06

Hukukçular anlaşmalı boşandığı için Caner Erkin'in aldatıldığı iddiasıyla dava açma hakkının olmadığını söyledi. Avukat Ozan Kayahan, "Kişi aldatıldığını öğrendikten itibaren 6 ay içerisinde mahkemeye gidip dava açmamışsa bu saatten sonra geçmişe dönüp dava açamaz. Söz ile üçüncü kişiler denilip hiçbir hak iddia edemez. Velayet değiştirme davası açsa bile bu kısa sürede sonuca bağlanmaz" dedi. Avukat Zeynep Yargıç ise, Erkin’in oğlunun velayetini annesinden alabilmesi için Asena Atalay'ın akıl sağlığından yoksun olduğunu raporla kanıtlaması gerektiğini ifade etti.

Habertürk Gazetesi'nden Arif Hür'ün haberine göre, Asena Atalay’la boşanma sürecinde ve sonrasında sessizliğini koruyan Caner Erkin, eski eşinin oğulları Çınar’ın 451 bin TL’lik masraflarını karşılamadığı iddiasıyla icra takibi başlatması üzerine şunları söylemişti:

“Evlilik birliği sürecinde üçüncü kişilerle birlikte olan Asena Atalay’a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım.Ama gördüm ki oğlumu zedelememek için üzerini örttüğüm ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım. Oğlum, akıl sağlığından yoksun, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Oğlumun benimle büyümesi için yasal haklarımı kullanacağım.”

Hukukçular ise anlaşmalı boşandığı için Caner Erkin'in aldatıldığı iddiasıyla dava açma hakkının olmadığını söyledi.

"Hukuki hakkı yok"

Avukat Zeynep Yargıç: Erkin’in oğlunun velayetini annesinden alabilmesi için Asena Hanım’ın akıl sağlığından yoksun olduğunu raporla kanıtlaması lazım. Aldatma konusunda ise çift, anlaşmalı olarak boşandığı için Caner Erkin’in eşine “Beni aldatmıştın sana dava açıyorum” deme gibi bir hukuki hakkı yok.

"Hak iddia edemez"

Avukat Ozan Kayahan: Kişi aldatıldığını öğrendikten itibaren 6 ay içerisinde mahkemeye gidip dava açmamışsa bu saatten sonra geçmişe dönüp dava açamaz. Söz ile üçüncü kişiler denilip hiçbir hak iddia edemez. Velayet değiştirme davası açsa bile bu kısa sürede sonuca bağlanmaz.

"Tazminat davası açacağım"

Eski eşinin açıklamalarıyla ilgili konuşan Asena Atalay, avukatıyla konuştuğunu ve tazminat davası açacağını açıkladı.

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