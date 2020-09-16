Avukatının ücretini ödemeyen Melih Gökçek davalık oldu!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, avukatı Esennur Ezgi’ye avukatlık ücretini ödemeyince davalık oldu. Ezgi, avukatlığını yaptığı sürede Gökçek adında en az 1627 şikâyette bulundu.

Anayurt’tan Demet Aran’ın haberine göre, 29 Ağustos 2017’de noter aracılığı ile Gökçek’e ihtar çeken Ezgi, alacaklarını tahsil edemeyince Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde belirsiz alacak davası açtı. Mahkeme, Ezgi’nin Gökçek adına takip ettiği yaklaşık 2 bin dosyanın görüldüğü mahkemelere müzekkere göndererek tespit istedi. Davanın ilk duruşması 6 Ekim’de Bakırköy’de görülecek.

Güvenlik, avukatı eve almadı

Dosyada Ezgi’nin Gökçek’e SMS, WhatsApp, Twitter ve mektup gibi araçlarla ulaşmaya çalıştığı ancak ulaşamadığı, randevu taleplerinin özel kalem tarafından reddedildiği bilgisi yer aldı. Üstelik Ezgi, Gökçek’in kapısına kadar gitti ancak burada da güvenlik kendisini eve sokmadı.

1627 şikâyet

Ezgi, vekalet ilişkisi bulunduğu süre içerisinde Gökçek adına en az 1627 şikâyette bulundu. Bu şikayetlerden 604’ü için de dava açıldı.

Gökçek, Ezgi ile vekalet ilişkisi olduğu dönemde Twitter’dan da Ezgi’yi tavsiye ettiğine ilişkin paylaşımlar yapmıştı. Ezgi de yine Twitter’da Gökçek’i etiketleyerek “Sayın Başkanım, #ProvokatörMelihGökçek hashtagı ile ilgili tüm tweet atanlar kayıt altına alındı ve alınmaya devam ediyor” paylaşımında bulunmuştu.

Ezgi, vekalet ilişkisi bulunduğu dönemde Gökçek’in neredeyse tüm paylaşımlarını kendi hesabından paylaşıyordu. Gökçek’e sık sık, “Başkanım” diye hitap eden Ezgi, şimdilerle ise avukatlığını yaptığı kişilere ilişkin sosyal medyadaki paylaşımların altına “ihtarnamedir” şeklinde yanıtlar veriyor.