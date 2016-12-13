Avukatına göre, Erdoğan'ın "Alçak vatan hainleri" sözü ifade özgürlüğü, ama "Suça ortak olmayacağız" bildirisi suç!

Prof. Dr. Baskın Oran'ın 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik sözleri nedeniyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedildi. Mahkeme, davanın reddine ilişkin sair husuların gerekçeli kararda açıklanacağını bildirdi.

"Erdoğan'ın sözleri

ifade özgürlüğü ve lüzumlu"

Ankara Adliyesi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya Baskın Oran ile avukatı Oya Aydın Göktaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker katıldı. Erdoğan'ın avulkatı, "bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ve suç olduğu" görüşünü öne sürdü. Ancak Avukat Eker, Erdoğan'ın bildiriyi imzalayanlara yönelik "Alçak”, “zalim”, kapkaranlık”, “cahil”, tiksinti verici”, “vatan haini”, “lümpen”, “terör örgütünün maşası”, “ahlaksız”, “mandacı artığı”, “ruhu kirlenmiş” gibi ifadeleri için AİHM'i referans göstererek, "ifade özgürlüğü" savunması yaptı. Erdoğan'ın sözlerinin doğrudan Baskın Oran'ı hedef almadığını iddia eden Avukat Eker, Erdoğan'ın açıklamaları için "Anayasal konumunun gereği olarak yapılması lüzumlu ve milletimizin kahir ekseriyetinin desteklediği açıklamalardır" ifadesini kullandı.

"Bir cumhurbaşkanı bunu

yaparsa halk birbirini öldürür"

Duruşmada söz alan Prof. Baskın Oran, "Erdoğan, milyonlarca kişinin önünde 'alçak' diyerek, 'aydın müsveddesi güruh' diyerek, 'vatan haini' diyerek imzacı akademisyenlere hakaret etmiştir. Bir cumhurbaşkanı bunu yaparsa halk birbirini öldürür. Diğer yandan Erdoğan, binlerce kişiye tweet attıkları için hakaret davası açmıştır ve bu kişiler anında tutuklanmışlardır" diye konuştu.

31 sayfalık şikâyet dilekçesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisansüstü dersleri veren Prof. Baskın Oran, Erdoğan'ın akademisyenlere dönük 4 ayrı konuşması nedeniyle 'kişilik haklarının zedelendiğini' öne sürerek Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmış ve 10 bin TL manevi tazminat istemişti.

Mahkemeye sunulan 31 sayfalık şikâyet dilekçesinde, "Davalı Erdoğan konuşmasında, kendisinin de aralarında bulunduğu akademisyenleri hedef alarak, 'alçak, güruh, terör örgütünün maşası, ahlaksız, mandacı artığı, ruhu kirlenmiş sözleriyle aşağılayıp hakaretler etmekte, onları terör destekçisi gibi göstermektedir" ifadeleri yer almıştı.

Duruşma tutanakları şöyle: