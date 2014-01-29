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Yaşam

Avukatın aracına şüpheli saldırı

Avukat Meltem Banko’nun aracına şüpheli bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından konuşan avukat Banko, iki kritik davada görev yaptığını söyledi

29 Ocak 2014 16:40

Arzu Yıldız\Ankara


Ankara Barosuna kayıtlı Avukat Meltem Banko’nun aracına dün akşam şüpheli bir saldırı gerçekleştirildi.

Hukukçu meslektaşlarıyla Çankaya’da Köroğlu caddesinde toplantıya katılan Banko, toplantıdayken toplantının yapıldığı mekânın güvenlik görevlisi tarafından arandı. Güvenlik görevlisi Banko’ya aracına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Olay polise intikal etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Banko’nun aracında yaptıkları incelemede, “saldırının hırsızlık amacıyla gerçekleşmediğini, aracın sol camlarının kırıldığı, kapılarına da tekme benzeri izlerin olduğunu, aracın arka koltuğunda değerli eşyalar bulunmasına rağmen araçtan herhangi bir şey alınmadığını” rapor etti.

Banko olayla ilgili Esat Karakolu'na giderek şikâyetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yapılan saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Köroğlu Caddesi’ndeki MOBESE’ler inceleme alındı. Bugün bilgisine başvurulan Avukat Banko, “iki kritik dava da görev yaptığını” anlattı. Banko koruma talebinde bulundu. Banko Bilişim Suçları konusunda yaptığı çalışmalarla tanınırken, birçok ağır ceza davalarında da görev aldı.

 

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