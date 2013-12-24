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Avukat Şeyda Yıldırım: Rıza Sarraf hastaneye sevk edilebilir

Nesim Malki cinayeti hükümlüsü Erol Evcil'in ve Alaattin Çakıcı'nın da avukatlığını üstlenen Rıza Sarraf'ın Avukatı Şeyda Yıldırım, müvekkilinin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

24 Aralık 2013 19:40

İstanbul merkezli 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Rıza Sarraf'ın (Reza Zarrab) avukatı Şeyda Yıldırım, müvekkilini ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Yıldırım, "Sağlık sorunlarını kontrol altına almaya çalışıyoruz, belki hastaneye sevkini isteyeceğiz" dedi.

Uğur Can'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Rıza Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım, müvekkilini ziyaret etti. Av. Yıldırım, yaptığı kısa açıklamada, sağlık sorunları yaşadığı açıklanan Sarraf'ın hastaneye sevkini isteyebileceklerini ifade etti.

Av. Şeyda Yıldırımın Rıza Sarraf'a yaptığı ziyaretten sonra yapıtığı açıklama şöyle:

"Durumu (Reza Sarraf) iyi. İki kez görüştüm. Sağlık sorunlarını kontrol altına almaya çalışıyoruz; bakalım. Ne olacağımız belli değil. Belki de yer değişecek. Şimdilik birşey şok. Sağlık sorunları ile ilgili kendi doktorlarının daha önce yaptıkları tahlilleri vardı. Ona bakıyoruz. Onlara göre belki hastaneye sevkini isteyeceğiz" dedi.

Av. Yıldırım, Nesim Malki cinayeti hükümlüsü Erol Evcil'in yanı sıra Alaattin Çakıcı'nın da avukatlığını üstlenmişti. Av. Yıldırım, Reza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş'in yanı sıra Seda Sayan'ında avukatlığını üstlenmişti.

Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Rıza Sarraf’ın avukatı Şeyda Yıldırım'ın ardından ziyaretine annesi, babası ve kız kardeşi geldi. Cezaevi’ne saat 13.30 sıralarında gelen aile saat 15.30 sıralarında ayrıldı.

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