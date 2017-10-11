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Politika

Avukatı, 'Bizi zarara uğrattın' diye bağırıp öldürdü

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, avukat Mehmet Samim Geredeli cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 2 kişi yakalandı

11 Ekim 2017 20:05

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, avukat Mehmet Samim Geredeli cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul\'da 2 kişi yakalandı. Cinayeti işlediği belirlenen, yakalanması için çalışmalara devam edilen Serhat Abdullah Sağ\'ın avukata, dedesinin Bolu\'daki arsa davasına baktığını söyleyerek, \"Bizi orada büyük zarara uğrattın\" diye bağırdıktan sonra ateş ederek öldürğü belirtildi.
İzmit\'in en kalabalık caddesi olan Fethiye Caddesi\'ndeki bir iş merkezinde dün, avukat Mehmet Samim Geredeli, bürosunda silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Geredeli, hayatını kaybetti. Mehmet Samim Geredeli\'yi öldürdüğü belirlenen Serhat Abdullah Sağ ve yanında bulunan 2 kişinin, iş merkezinden kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, 3 şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmayla Serhat Abdullah Sağ\'ın yanında bulunan 2 kişi İstanbul\'da yakalandı. Serhat Abdullah Sağ\'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Serhat Abdullah Sağ\'ın olay günü büroya geldiğinde kimliğini bıraktığı, daha sonra avukatın bulunduğu odaya girip, yaklaşık 20 yıl önce Bolu\'da dedesinin arsa davasına baktığını söyleyerek, \"Bizi orada büyük bir zarara uğrattın\" diye bağırdıktan sonra 4 el ateş ettiği belirlendi.
Serhat Abdulah Sağ\'ın birçok suçtan kaydının bulunduğu, bir süre önce cezaevinden çıktığı bildirildi. Serhat Abdullah Sağ\'ın sosyal medya hesabının profil kısmına, \'Mapus soğuk, duvar yaş, belki biraz üşürüz. Hele başım zindandan çıksın da görüşürüz\' yazması dikkat çekmişti.

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