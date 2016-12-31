Avukatı: Ahmet Türk’ün sağlık durumu endişe verici, yaşamının riske edilmesi söz konusu

Avukatı Erdal Kuzu ve CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün sağlık durumunun endişe verici olduğunu söyledi. Kuzu, "Kendisi moralli olsa da bizler onun için ciddi anlamda endişeli ve kaygılıyız. Kendisi Türkiye kamuoyuna malolmuş bir siyasetçi. Yaşamının riske edilmesi söz konusu" diye konuştu.

20 Kasım’da gözaltına alınan, 24 Kasım’da ise tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Ahmet Türk, kalp pili taşıyordu. Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım'ın haberine göre, sadece bunun için bile aylık rutin kontrollerinin yapılamadığını söyleyen avukatı Erdal Kuzu, Türk’ün yaşına bağlı başka hastalıkları da olduğunu açıkladı. En son dört gün önce Türk’ü ziyaret ettiğini söyleyen Kuzu, "Sağ gözünde katarakt oluşmuş. Doktor kataraktın ilerlediğini ve mutlaka ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Olsa bile sonrasında hijyen koşulları gerekiyor. Ne yazık ki cezaevinde bu mümkün değil” dedi.

Türk’ün sağlık koşullarının gündeme getirilmesini istemediğini vurgulayan Kuzu, şunları söyledi: “Kendisi moralli olsa da bizler onun için ciddi anlamda endişeli ve kaygılıyız. Kendisi Türkiye kamuoyuna malolmuş bir siyasetçi. Yaşamının riske edilmesi söz konusu. Fakat Türkiye’de cezaevinde bulunan hasta tutuklulara bakış açısı belli. Bugüne dek hastalık nedeniyle yaptığımız tahliye talepleri reddedildi ne yazık ki.”

Son olarak dört gün önce savcılığın Türk’ü sağlık durumunu tespit etmek için heyet raporu hazırlanmak üzere bir hastaneye sevk ettiğini bildiren Kuzu, “Rapor henüz çıkmadı ama ‘cezaevinde kalabilir’ şeklinde çıkma ihtimali yüksek. Kamuoyunda Ahmet Türk’ün sağlık ve tutukluluğuna tepkileri ortadan kaldırmak için bu yönde bir rapor çıkacağını düşünüyoruz. Umarım heyet bizi yanıltır” diye konuştu.

"Başlı başına ihlal"

Rapor olumsuz çıkarsa bu kez Türk’ün Adli Tıp Kurumu’na sevkini isteyeceklerini vurgulayan Kuzu şöyle devam etti:

"Gerçi oradan da umutlu değiliz. Çünkü dediğim gibi Adli Tıp Kurumu’nun da hasta tutuklulara bakış açısı belli. Ama biz bütün hukuksal yolları kullanacağız. Soruşturmanın içeriğine dokunmadan söylüyoruz. O zaten ayrı bir hukuksal trajedi. Tutuklanmasını gerektiren hiçbir şey yok. Siyasal bir karar. Ama ağır sağlık sorunları olmasına rağmen cezaevinde tutulması başlı başına ihlal."

"Sağlık katliamı önlenmeli"

Ahmet Türk’ü cezaevinde iki kez ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey de "Ahmet Türk’ün sağlık durumunun detaylarının paylaşılmasını doğru bulmasam da bunu yapmak zorundayız. Çünkü insani standartların bile değerlendirilmediğini görüyoruz. Ahmet Türk’ün sağlığı giderek daha kötüleşiyor. Acil ve adil bir karar alınmasını bekliyoruz. Sağlık katliamını önlemek için bunu yapmak zorundayız” dedi.