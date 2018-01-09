Avukatı açıkladı; Saldırıya uğrayan Deniz Naki gizli bir yerde, polis korumasında

Almanya U21 Milli Takımı'nda forma giydikten sonra St. Pauli ve Paderborn 2. lig futbol takımlarında profesyonel futbolculuk kariyerini sürdürmüş olan 28 yaşındaki Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, aracına pazarı pazartesiye bağlayan gece yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Naki, kendisine "Türk istihbarat teşkilatının siyasi motifli bir 'suikast eylemi' düzenlemiş olabileceği" yönündeki şüphesini dile getirdi.

"Deniz şu anda gizli bir yerde polis koruması altında"

Naki'nin avukatı Soran Haldi Mızrak, Alman Basın Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, müvekkilinin olayın şokunu atlattığını, durumunun "iyi" olduğunu, ancak yaşamından endişeli olduğunu belirtti. Avukat, futbolcunun "şu anda kendisini Almanya'da güvende hissetmediğini" vurguladı. Mızrak, "Deniz şu anda gizli bir yerde kalıyor, kendisi polis koruması altında" açıklamasını yaptı. Daha önce de Alman medyasında Deniz Naki'nin kendi emniyeti açısından bilinmeyen bir yere götürüldüğü haberi yayınlanmıştı.

Müvekkilinin saldırılara boyun eğmeyeceğini söyleyen avukat Mızrak, Naki'nin ailesi ile birilikte Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini de sözlerine ekledi. Deniz Naki Türkiye'de Diyarbakır'ın Amedspor adlı üçüncü lig takımı ile sözleşme imzalamıştı.

"İncelemeler her yönde devam ediyor"

Deniz Naki'yi koruma altına alan Alman güvenlik birimleri, Naki'nin yaptığı açıklamaları son derece ciddiye aldıklarını belirtti. Öldürmeye teşebbüs suçundan kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilere karşı açılan soruşturmayı her yönde devam ettirdiklerine de işaret eden güvenlik yetkilileri, eylemin ardında yatan nedenlere ve motiflere ilişkin henüz bir açıklama yapamayacaklarını da söyledi. Konuyla ilgili bir cinayet masasının henüz göreve başladığı ve hasar gören Deniz Naki'nin aracındaki izlerin incelemeye alındığı da bildirildi.

Eleştirel görüşleriyle tanınıyor

Türkiye'de AKP hükümetine karşı eleştirel görüşleriyle tanınan Naki, Twitter ve Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türk askerlerinin Güneydoğu‘daki operasyonlarını eleştirmişti. Türkiye’deki bir mahkeme PKK lehinde "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle Deniz Naki'yi 2017 yılında 18 ay hapis cezasına çarptırmış, ancak Naki'nin daha önce bir suça karışmamış olduğu gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasını ertelemişti.

Deniz Naki, Amedspor'da oynayan futbolculara deplasmana gittiklerinde saldırılarda bulunulduğunu, bazı oyuncuların yaralandığını, kendisine de Almanya'dan ölüm tehditleri geldiğini açıklamıştı.

Deniz Naki‘nin doğum yeri olan Almanya'nın Düren kentinin de bağlı olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Herbert Reul kısa bir süre önce Düsseldorf Eyalet Parlamentosu'nda yaptığı açıklamalarda "Türk İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eyalette faal olduğunu" söylemişti. Sol Parti Federal Meclis Grubu başkanı Sahra Wagenknecht de federal hükümetin bu tehlikeli "Erdoğan‘ın istihbarat ağına" karşı girişimde bulunmasını talep etmişti.