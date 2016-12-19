Avukatı açıkladı; Paris cinayetlerinin zanlısı Ömer Güney nasıl öldü?

Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürüldüğü suikastın tutuklu şüphelisi Ömer Güney’in nasıl öldüğüne dair bir açıklama avukatından geldi.

Avukat Anne-Sophie Laguens’in sosyal medyadan yaptığı açıklamada Güney’in beyin tümörü hastası olduğunu ve son aylarda durumunun kötüleştiğini ifade etti.

Oda TV’de yer alan habere göre Ömer Güney’in avukatının yaptığı açıklama şöyle:

“Ömer Güney 17 Aralık sabahı Paris’te öldü. Beyin tümörü hastasıydı ve son aylarda durumu oldukça kötüleşmişti. Ölümünü tetikleyen akciğer enfeksiyonu kapması oldu. Bir tıbbi ekip tarafından eksiksiz biçimde bakıldı ve son günlerinde ailesi de yanındaydı. Ömer Güney 2017 Ocak ayında Ceza Mahkemesi’nin karşısına çıkmayı çok arzuluyordu. Bu duruşmanın gerçekleşememesinden duyduğumuz üzüntüyü de bildiririz.”

Ailelerden tepki

Cansız, Doğan ve Şaylemez’in aileleri tarafından yapılan ortak açıklamada, durumdan Fransız makamlarını sorumlu tutulmuştu. Açıklamada, suikastlarla ilgili soruşturmanın 2015 yılında tamamlandığı ve Fransız makamların Güney’in sağlık sorunlarından haberdar olduğu hatırlatılarak, “Neden 2017 Ocak ayı beklendi? 5 Aralık tarihi bilinçli olarak mı 23 Ocak 2017’ye ertelendi” denildi.