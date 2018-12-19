AVUKATA  'YOUTUBE'DAN HAKARET VE TEHDİT EDEN SANIĞA  6 AY HAPİS VE BİN 800  LİRA CEZA

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Sosyal paylaşım sitesi \'Youtube\'den avukatı tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 ay hapis ile bin 800 TL adli para cezasına çarptırıldı. 6 aylık hapis cezası ertelendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Leyla D. ile şikayetçi avukat Funda Sadıkahmet Alp katıldı. Funda Sadıkahmet Alp, sanıktan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istemediğini söyledi. Alp\'in avukatı Uğur Selçuk Çimen de \"Sanık, müvekkilimi hiç tanımamaktadır. Müvekkilimin icra ettiği meslekten dolayı müvekkilime karşı hakaret etmiştir. Mesleğe karşı bir suçtur. Buna göre ceza verilmesini talep ediyorum\" dedi.

SANIK: PİŞMANIM

Sanık ise pişman olduğunu, şikayetçiyi tanımadığını belirterek, \"Ağabeyimin davasıyla ilgili Youtube\'da bir haberde çok çirkin ithamlarda bulunan yorumcular olduğu için bir anlık öfkeyle hata yaptım. Özür diledim. Özür dilerim\" diye konuştu. Mahkeme, sanığı \"Hakaret\" suçundan bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı. Tehdit suçundan da sanığı 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın suç tarihinde sabıkasız olmasını ve sanığın tutum ve davranışlarını gözönünde bulundurarak 6 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Funda Sadıkahmet Alp\'in avukat olduğu, müvekkili E.M. tarafından şikayet edilen C.K.\'nın da şüpheli Leyla D.\'nin kardeşi olduğu anlatılıyordu. Dava devam ederken, E.M.\'nİn bir röportaj verdiği, söz konusu haberin de Youtube yüklenmesi üzerine şüpheli Leyla D.\'nin de haberin altına hakaret ve tehdit içerikli bir paylaşımda bulunduğu anlatılıyordu. İddianame şüpheli Leyla D.\'nin hakaret ve tehdit suçlarından 1.5 yıldan 4 yıl 4 aya kadar cezalandırılması isteniyordu.