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Yaşam

Avukata oruç dayağı

Ankara Barosu avukatlarından Erdal Güzel, "Ramazanda nasıl sigara içersin. Burası Ermenistan mı?" diyen dolmuş şoförünün saldırısına uğradı.

05 Eylül 2008 03:00

Ankara Barosu avukatlarından Erdal Güzel, "Ramazanda nasıl sigara içersin. Burası Ermenistan mı?" diyen dolmuş şoförünün saldırısına uğradı. Kaşı açılan ve kanlar içinde adliyeye gelen Güzel, saldırgandan şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Sabah saat 10.00 sıralarında kendime ait otomobille adliyeye doğru hareket ettim. Strasburg Caddesi'nde ilerlerken, 06 J 1777 plakalı minibüsün şoförü şerit değiştirince ben de korna çalarak, kendisini ikaz ettim. Işıklara geldiğimde minibüsün şoförü aniden aşağıya inerek, otomobilimin yanına geldi. Sigara içtiğimi farketmiş olacak ki, otomobilin kapısını açtı ve sinkaflı sözler sarfederek, 'A...s... kafiri. Nasıl sigara içersin? Burası Ermenistan'mı' diyerek, elindeki kesici bir aletin kabzasıyla kafama vurdu."


Ankara için içki timleri

Şoför kaçtı

Güzel'in darp neticesinde sol kaşı açılırken, şoför ise minibüsüne binerek olay yerinden uzaklaştı. Güzel, minibüs şoförü hakkında Çankaya Polis Karakolu'na giderek şikayette bulundu. Güzel, daha sonra Ankara Adliyesi Adli Tıp Kurumu'n da muayene oldu. Hafif yaralandığına dair rapor alan Güzel, dolmuş şoförü hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınsın

Güzel'in verdiği şikayet dilekçesinde, dolmuş şoförünün bir an önce bulunarak gözaltına alınması talep edildi. Güzel, olaydan Ankara Barosu'nu da bilgilendirdi. Savcılığın dolmuş şoförünün yakalanması için polise talimat verdiği belirtildi.

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