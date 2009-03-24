Avukata danışıp küfür etti

Altuğ, 'Okan'a hangi küfürü edecersem bana dava açmaz' diyerek avukatına danıştı. Avukatının yanıtı ne oldu?



Emre Altuğ, eşi Çağla Şıkel’in sunuculuğunu eleştiren, gece yarısı telefonla aradığı ancak ulaşamadığı Okan Bayülgen’le canlı yayında buluştu.



Rol aldığı müzikalin ekibiyle geçen cumartesi Okan Bayülgen’in “Disko Kralı” programına konuk olan Altuğ, “Bir röportajda da söyledim. Telefonumu açmadığı için Okan’ı gördüğüm yerde küfredeceğim dedim. Fakat gelmeden evvel avukatımı arayıp ‘Hangi küfrü edersem Okan’a, acaba bana hakaret davası açmaz’ diye sordum. ‘Eşek dersen açmaz’ dedi” diye konuştu. Bunun üzerine Bayülgen, Altuğ’a sarılarak “Yerim ben seni” dedi.



Bayülgen’in çok özel bir insan olduğunu belirten Altuğ, “Kolay kolay da kimsenin küfür etmemesi gereken bir adamdır. Ama benim telefonumu açmadığı için de ‘eşektir” dedi.



