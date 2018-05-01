Avukata bürosunda saldırı

TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, avukat Emrah Arslan (31), hukuk bürosunda \'borç taksitlendirme\' yüzünden tartıştığı T.P.\'nin saldırısına uğradı. Arslan, yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kahramanmaraş Caddesi\'ndeki hukuk bürosunda meydana geldi. Trabzon Barosu avukatlarından Emrah Arslan, bürosuna gelen T.P. ile \'borç taksitlendirme\' yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştü. T.P., Arslan’ı yumrukladı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Arslan ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

BARODAN KINAMA

Trabzon Barosu tarafından avukat Emrah Arslan’a yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımlandı. Mesajda, “Baromuzun değerli avukatlarından Emrah Arslan bürosunda mesleğini yaparken borçlusu tarafından darp edilmiştir. Avukatlık mesleğini yürütürken görevi başında uğradığı bu saldırı avukatlık mesleğine yapılmıştır. Meslektaşımıza sadece görevini yerine getirdiği için yapılan bu saldırıyı kınıyor, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasının takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını hep birlikte haykırıyoruz” denildi.

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