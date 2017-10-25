T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avukata bıçaklı saldırı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, avukat 44 yaşındaki Ahmet Cem Fırat kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu sağ bacağından yaralandı

25 Ekim 2017 13:27

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, avukat 44 yaşındaki Ahmet Cem Fırat kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu sağ bacağından yaralandı.
Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat, sabah saatlerinde, avukatlık bürosunun bulunduğu Uluyol Caddesi Güler Sokak Banuşoğlu İşhanı\'nın girişinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Avukat Fırat, sağ bacağından yaralandı. Saldırgan kaçarken, acı içinde yerde kalan avukat Fırat\'ın yardımına çevredekiler koştu. Avukat Fırat, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilDHA BURSAAhmet Cem FıratBursa BarosuCem FıratUluyol Caddesi Güler Sokak BanuşoğluAvukat FıratsağSaldırganFıratAvukat FıratMuradiye Devlet HastanesiOlayFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24