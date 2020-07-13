Avukat Zeycan Balcı'yı tekmeleyerek belini kıran polisin davası bugün

2016’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde basın açıklamasına yapılan müdahalede Avukat Zeycan Balcı’nın belini kıran polis M.A.’nın yargılandığı dava, bugün İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek.

M.A.’nın ‘kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak ve zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ suçundan yargılandığı davada mahkemeye sunulan Bilirkişi Raporu’nda yapılan tespitlerde polisin orda olmadığına ilişkin iddiaları yalanlandı.

Kendisine yapılanın bireysel olmadığını söyleyen Balcı, BirGün'e şöyle konuştu: “Bugün baroların parçalanması, o gün başımıza gelen olayların çok sistematik yürütüldüğünü, muhalif olan avukatların sistemden uzaklaştırılmaya çalışıldığını gösteriyor. Buna sadece polisin kötü muamelesi deyip geçemeyiz. Sistematik olarak mücadele etmek lazım. Benim belimin kırılmasıyla başlayan avukatlara işkence bitmedi.”