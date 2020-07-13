Avukat Zeycan Balcı’nın belini kıran polisin yargılandığı dava ertelendi

2016’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde basın açıklamasına yapılan müdahalede Avukat Zeycan Balcı’nın belini kıran polis Murat A.’nın yargılandığı duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

2016’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde basın açıklamasına yönelik müdahalede polisin tekmeli saldırısına maruz kalan ÇHD üyesi Avukat Zeycan Balcı’nın beli kırılmıştı. Balcı, yüzde 24 engelli raporu almıştı. Polis Murat A.’nın yargılandığı dava, bugün İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görüldü. Duruşma 9 Ekim 2020 tarihine ertelendi.

Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan Kadınlar Birlikte Güçlü, “Kadınların mücadelesi büyüdükçe, devletin saldırıları artıyor. Buna karşılık kadınlar bir arada, birlikte isyanı güçlendirmeye devam ediyor” dedi. Açıklamada, “Apaçık bir erkek devlet şiddeti olan bu davada da failler derhal cezalandırılmalıdır” denildi.