T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avukat Zeycan Balcı’nın belini kıran polisin yargılandığı dava ertelendi

13 Temmuz 2020 15:59

2016’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde basın açıklamasına yapılan müdahalede Avukat Zeycan Balcı’nın belini kıran polis Murat A.’nın yargılandığı duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

2016’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde basın açıklamasına yönelik müdahalede polisin tekmeli saldırısına maruz kalan ÇHD üyesi Avukat Zeycan Balcı’nın beli kırılmıştı. Balcı, yüzde 24 engelli raporu almıştı. Polis Murat A.’nın yargılandığı dava, bugün İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görüldü. Duruşma 9 Ekim 2020 tarihine ertelendi.

Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan  Kadınlar Birlikte Güçlü, “Kadınların mücadelesi büyüdükçe, devletin saldırıları artıyor. Buna karşılık kadınlar bir arada, birlikte isyanı güçlendirmeye devam ediyor” dedi. Açıklamada, “Apaçık bir erkek devlet şiddeti olan bu davada da failler derhal cezalandırılmalıdır” denildi.

ETİKETLER

Zeycan BalcıduruşmaavukatertelendiMurat A
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24