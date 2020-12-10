Avukat ve gazeteciler Gercüş'teki istismar haberine getirilen yayın yasağını konuştu; karartma mı, mağdurun korunması mı?

Batman’a bağlı Gercüş ilçesinde 15 yaşında bir kız çocuğunun istismar edildiği, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin fail olduğu iddialarından sonra getirilen kısıtlama kararı ve yayın yasağı, olayın üzerinin örtüleceği endişesini doğurdu.

Kısa Dalga Podcast'ten Beril Eski, kısıtlama kararı ve yayın yasağı kararını mağdur çocuğun avukatı Alaattin Şimşek ve Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan ile çocuk istismarı davalarını haberleştiren gazetecilere sordu.

Mağdur çocuğun avukatı Alaattin Şimşek ve Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, yasak ve kısıtlılık kararının yerinde olduğunu, sosyal medyadaki adalet talebinin uzun vadede mağdur çocuğa zarar vereceğini öne sürerken, çocuk istismarı davalarını haberleştiren gazeteciler ise, çoğu zaman cezasız bırakılan bu tür suçlarda kamuoyunun bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, “biz yazmaksak bu olaylar nasıl açığa çıkacak” diye soruyor.

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