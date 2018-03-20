Avukat Turgut Kazan'dan AİHM kararı yorumu: Tazminatlar hak ihlali yapan ağır ceza hâkimlerinden alınmalı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) gazeteci yazar Şahin Alpay ve akademisyen Mehmet Altan’la ilgili verdiği hak ihlali kararını değerlendiren eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “AİHM’in bu kararıyla apaçık ihlal bir kere daha vurgulanmış oldu” dedi. Kazan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ilk hak ihlali kararı direnen 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkan ve üyelerinin sorumluluğuna dikkat çekerek, “İhlale yol açan başkan ve üyeler kimse tazminat cezaları onlardan tahsil edilmeli” dedi. Kazan, kararla ilgili olarak “Birinci karara direnen hâkim ve muhalefet şerhi düşen üye dışındaki üyeler hakkında özgürlüğü sınırlamadan soruşturma başlatmak gerekir” diye konuştu. Hak ihlali karar veren AYM, Alpay ve Altan’a 20 bin lira, AİHM de 21 bin 500 Euro tazminat ödenmesine hükmetmişti.

T24’e konuşan Turgut Kazan, şunları söyledi:

AİHM’in bu kararıyla apaçık ihlal bir kere daha vurgulanmış oldu. AYM’nin son kararının uygulanması da bu AİHM kararının geldiğini gördükleri içindi. Bu kararı tahmin edenler sadece AYM değil, AYM zaten biliyordu. Biz de biliyorduk. İhlal o kadar açıktı ki bir mahkeme bunu görmezlikten gelemez. Ama bu ihlal kararını en yetkili siyasi yerler de fark etti. O yüzden inanılmaz bir şey yapılarak “Biz kararları eleştiririz ama uygularız” dendi. Bütün bunlar Türkiye’de yargı diye bir şeyin kalmadığını gösteriyor. “AYM bir daha karar verse de uygulasak” denmiş oldu. Şahin Alpay’ın tahliyesi de bağımsız yargı yoluyla falan sağlanmadı. Bu gelişmelere karşı politik bir kazanım olsun diye sağlandı.

Şimdi ne yapmak gerekir. Eğer Türkiye’de yargı kararlarına uyuluyorsa, AİHM kararı derhal uygulanacak ve dolayısıyla o tazminat derhal ödenecek. İkincisi, AYM’nin son kararındaki tazminat da derhal ödenecek. Ve derhal o ihlalin sahiplerinden tahsili için takibe geçilecek. İhlale yol açan başkan ve üyeler kimse onlardan tahsil edilmeli. Ancak o zaman hukuka doğru bir yol zorlanıyor diye düşünürüm. Aksi takdirde bir oyun oynanacak ve bizler de seyircisi olarak bakacağız. Hem Anayasa Mahkemesi’nin son kararındaki 20 bin lira hemen ödenmeli, hem de AİHM’nin 21 bin 500 Euro’luk cezası hemen ödenecek. Anında başkan ve üyelerden tahsil edilecek.

Ama son AYM kararına politik nedenlerle zedelenmesin diye bir yol buldular. Bu samimi bir yoldur diyorlarsa birinci karara direnen hâkim ve muhalefet şerhi düşen üye dışındaki üyeler hakkında özgürlüğü sınırlamadan soruşturma başlatmak gerekir.



AİHM, Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki kararını açıkladı: Hakları ihlal edildi

Mehmet Altan hakkında hüküm verilmişti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 11 Ocak'ta Altan ve Alpay hakkında "hak ihlali" kararı vermiş, ancak yerel mahkemeler bu kararı uygulamamıştı.

Bu süre zarfında tahliye edilmeyen Mehmet Altan, daha sonra Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte yargılandığı dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Altan, 500 günü aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Şahin Alpay tahliye edilmişti

AİHM'in bu iki gazeteci hakkındaki kararlarını açıklaması öncesi AYM Genel Kurulu, Şahin Alpay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermiş, yerel mahkemelerin bu karara uyması gerektiğini belirtmişti. 20 aydır tutuklu bulunan eski Zaman yazarı Şahin Alpay, aynı gün (16 Mart 2018) tahliye edilmişti.

Alpay hakkında ''yurt dışına çıkış yasağı'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümleri uygulanıyor.

AİHM'in 20 Şubat tarihli kararında da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ncı maddesi uyarınca Alpay'ın derhal tahliyesi talep edildi.